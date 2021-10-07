"Поддержать"
Тренды:
Новости
Мир без кофе возможен - в Бразилии жуткая засуха
Штрафы за нарушения ПДД в Европе значительно выше украинских
В Украине планируются индустриальные парки, закон уже подписан
Количество ядерных боеголовок на вооружении в США снизилось почти на 90%
Если проблемы с газом: стартовал первый проект по производству "зеленого" водорода
Молодежь не хочет быть технарями, и это убивает нашу экономику
Сборная Украины разгромила РФ в регбилиг, а в регби-7 отличились женщины и "Олимп"
Почему в мире растут цены на продовольствие - ФАО
Янукович заочно арестован по делу "Межигорья"
Отстранение Разумкова выглядит как полная узурпация власти
В Европе шоковый рост цен на газ, а Путин заявил, что он тут не при чем
За нападение на журналистов в стенах "Укрэксимбанка" придется отвечать, возбуждено дело
COVID в Украине ставит новый антирекорд: 2,48 млн случаев всего и 12 662 за сутки
Неравные условия: трудящиеся налог платят, а азартные игроки за выигрыш - нет
В Украине создан первый в истории клуб по баскетболу 3х3
Все новости
Общество / Промышленность / Главные новости

В Украине планируются индустриальные парки, закон уже подписан

22:30, 07 окт 2021
68

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "об индустриальных парках", который предусматривает введение стимулов для инвесторов в индустриальные парки в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Изменения в закон предусматривают ряд стимулов для индустриальных парков, в частности:
· Полная или частичная компенсация процентной ставки по кредитам (займам) на обустройство и / или осуществления хозяйственной деятельности в пределах индустриальных парков;
· Предоставлена возможность в индустриальном парке осуществлять деятельность в сфере переработки промышленных и / или бытовых отходов (кроме захоронения)
· Уменьшено минимальную площадь индустриального парка с 15 до 10 га и увеличено верхнюю границу с 700 до 1000 га;
· Строительство, реконструкция и ремонт инженерно-транспортной инфраструктуры (автомобильных дорог, линий связи, средств тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерных коммуникаций и т.п.);
· Устройства (благоустройство) площадок индустриальных парков;
· Разрешено размещать в индустриальном парке проекты, направленные на стимулирование экономического роста общин.
В течение ближайших лет Правительство планирует построить инфраструктуру для 25-ти индустриальных парков.
Создание индустриальных парков определены стратегически важной задачей в 2021 году в рамках программы Президента Украины “Большая стройка”. В 2021 правительство, как ожидается, инвестирует в развитие инфраструктуры индустриальных парков почти 80 млн грн.
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроекты № 5688 и № 5689, содержащие налоговые и таможенные стимулы для индустриальных парков.
Институциональные и финансовые стимулы для индустриальных парков предусмотрены в законе 4416-1, уже принятом Верховной Радой и подписанном Президентом. Вместе эти законопроекты формируют набор механизмов, позволяющих запустить работу индустриальных парков в Украине по аналогии с успешными странами.
Напомним, индустриальный парк – это специально организованная территория для размещения новых производств, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, управляемая специализированной компанией. Развитие индустриальных парков является важнейшей составляющей промышленной политики, направленной на преодоление отсталой сырьевой структуры экономики. 

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Европейский аудитор заявил о чудовищной коррупции в Украине, МИД ответил, что у нас прогресс
Европейский аудитор заявил о чудовищной коррупции в Украине, МИД ответил, что у нас прогресс
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Мультимедиа
Смотреть еще
Общество / Технологии / Кино / Главные новости / Видео
29-09-2021, 23:30
Сериал "Фонд" по роману Азимова уже в прокате, пора создавать свой "план Селдона"
Сериал "Фонд" по роману Азимова уже в прокате, пора создавать свой "план Селдона"
Теперь за нами будут следить летающие комары-микрочипы
Теперь за нами будут следить летающие комары-микрочипы
Претендент на Оскар от Украины: лента "Плохие дороги" Натальи Ворожбит
Претендент на Оскар от Украины: лента "Плохие дороги" Натальи Ворожбит
Самая красивая мама Европы - украинка Зоряна Богдан
Самая красивая мама Европы - украинка Зоряна Богдан
Fering Pioneer с дальностью хода 7000 км - создал бывший инженер Ferrari и McLaren Бен Скотт-Геддес
Fering Pioneer с дальностью хода 7000 км - создал бывший инженер Ferrari и McLaren Бен Скотт-Геддес
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены