В Украине планируются индустриальные парки, закон уже подписан

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "об индустриальных парках", который предусматривает введение стимулов для инвесторов в индустриальные парки в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Изменения в закон предусматривают ряд стимулов для индустриальных парков, в частности:

· Полная или частичная компенсация процентной ставки по кредитам (займам) на обустройство и / или осуществления хозяйственной деятельности в пределах индустриальных парков;

· Предоставлена возможность в индустриальном парке осуществлять деятельность в сфере переработки промышленных и / или бытовых отходов (кроме захоронения)

· Уменьшено минимальную площадь индустриального парка с 15 до 10 га и увеличено верхнюю границу с 700 до 1000 га;

· Строительство, реконструкция и ремонт инженерно-транспортной инфраструктуры (автомобильных дорог, линий связи, средств тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерных коммуникаций и т.п.);

· Устройства (благоустройство) площадок индустриальных парков;

· Разрешено размещать в индустриальном парке проекты, направленные на стимулирование экономического роста общин.

В течение ближайших лет Правительство планирует построить инфраструктуру для 25-ти индустриальных парков.

Создание индустриальных парков определены стратегически важной задачей в 2021 году в рамках программы Президента Украины “Большая стройка”. В 2021 правительство, как ожидается, инвестирует в развитие инфраструктуры индустриальных парков почти 80 млн грн.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроекты № 5688 и № 5689, содержащие налоговые и таможенные стимулы для индустриальных парков.

Институциональные и финансовые стимулы для индустриальных парков предусмотрены в законе 4416-1, уже принятом Верховной Радой и подписанном Президентом. Вместе эти законопроекты формируют набор механизмов, позволяющих запустить работу индустриальных парков в Украине по аналогии с успешными странами.

Напомним, индустриальный парк – это специально организованная территория для размещения новых производств, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, управляемая специализированной компанией. Развитие индустриальных парков является важнейшей составляющей промышленной политики, направленной на преодоление отсталой сырьевой структуры экономики.