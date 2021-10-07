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Сборная Украины разгромила РФ в регбилиг, а в регби-7 отличились женщины и "Олимп"

21:00, 07 окт 2021
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Национальная сборная команда Украины по регбилиг получила потрясающую победу над сборной России в чемпионате Европы по регбилиг-2021, передает Федерация Украины по регбилиг в Facebook.

“Желто-голубая” команда сумела сокрушить сборную России со счетом 96:18. Для украинцев это был первый матч на турнире, а россияне играли во второй раз, в матче-открытии они со счетом 10:66 проиграли сербам.
Уже 9 октября на команду Украины ждет решающая игра за итоговую победу в розыгрыше. В соперниках Сербия.

Напомним

Сборная Украины в главном финале чемпионата Европы 2021 по регби-7 среди женских команд дивизиона “Trophy” победила Чехию со счетом 14: 5 и завоевала золотые награды, сообщает Федерация регби Украины. 

А непобедимый харьковский “Олимп” Александра Ярославского накануне завоевал 45-й титул в своей истории. На харьковском стадионе “Динамо” завершился финальный тур чемпионата Украины по "Регби-7". Капитан харьковчан Олег Косарев стал лучшим бомбардиром тура, а его партнер по команде Александр Маршуба получил приз как лучший игрок тура.
Харьковский “Олимп” стал самым титулованным украинским регбийным клубом, собрал огромную коллекцию наивысших спортивных наград (45 титулов по регби-7 и регби-15) и добился стабильных выдающихся результатов при поддержке бессменного президента Александра Ярославского.

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