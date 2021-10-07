Почему в мире растут цены на продовольствие - ФАО

Цены на продовольственные товары в сентябре выросли почти на 33%. Вместе с тем цены на мясо практически не изменились, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

Мировые цены на продовольственные товары выросли в сентябре из-за ужесточения условий предложения и высокого спроса на основные продукты питания, такие как пшеница и пальмовое масло.

Индекс цен на продовольствие ФАО в сентябре составил в среднем 130,0 пункта, что на 1,2 процента больше, чем в августе, и на 32,8 процента выше, чем в сентябре 2020 года. Индекс отслеживает ежемесячные изменения мировых цен на широко продаваемые продовольственные товары.

Индекс цен на зерновые ФАО в сентябре вырос на 2,0 процента по сравнению с предыдущим месяцем, при этом мировые цены на пшеницу выросли почти на 4 процента - и на 41 процент выше, чем годом ранее - из-за сокращения объемов экспорта на фоне высокого спроса. Мировые цены на рис также выросли в сентябре, тогда как цены на кукурузу выросли на умеренные 0,3 процента - в среднем на 38 процентов выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - поскольку улучшение глобальных перспектив урожая и начало уборки урожая в Соединенных Штатах Америки и Украине в значительной степени противодействовали росту цен.

«Среди основных зерновых культур в ближайшие недели в центре внимания будет пшеница, поскольку необходимо проверить спрос на фоне быстро растущих цен», - говорит старший экономист ФАО Абдолреза Аббассиан.

Индекс цен на растительное масло ФАО вырос на 1,7 процента за месяц - и примерно на 60 процентов по сравнению с сентябрем 2020 года - поскольку мировые цены на пальмовое масло достигли 10-летнего максимума из-за устойчивого глобального спроса на импорт и опасений по поводу нехватки рабочей силы мигрантов, влияющей на производство в Малайзии. Мировые цены на рапсовое масло также заметно выросли, в то время как котировки сои и подсолнечного масла снизились.

Индекс цен на молочные продукты ФАО увеличился на 1,5 процента по сравнению с августом, поскольку устойчивый мировой импортный спрос и сезонные факторы в Европе и Океании привели к росту международных котировок всех молочных продуктов, особенно масла.

Индекс цен на сахар ФАО был на 0,5 процента выше по сравнению с предыдущим месяцем - и на 53,5 процента по сравнению с годом ранее - благодаря неблагоприятным погодным условиям и более высоким ценам на этанол в Бразилии, крупнейшем в мире экспортере сахара. Индекс цен на мясо ФАО в сентябре практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 26,3 процента в годовом исчислении. Котировки на баранину и говядину выросли из-за жестких условий предложения, в то время как котировки на мясо птицы и свинины снизились на фоне значительных объемов мирового предложения первого и снижения спроса на второе в Китае и Европе.

Ожидается, что мировое производство зерновых в 2021 году достигнет рекордного уровня в 2 800 миллионов тонн, но это меньше, чем ожидаемые потребности в потреблении в маркетинговом сезоне 2021/22 года, согласно новым прогнозам в последнем обзоре спроса и предложения зерновых ФАО.

В настоящее время ФАО ожидает, что в 2021 году будет собрано 776,7 млн ​​тонн пшеницы, при этом ожидаемые более высокие урожаи в Восточной Европе и Австралии компенсируют падение урожайности из-за погодных условий и посевов в Канаде и Российской Федерации. Прогноз мирового производства фуражного зерна в настоящее время составляет 1 504 миллиона тонн, при этом урожай сорго и ячменя в мире растет быстрее, чем урожай кукурузы. Мировое производство риса прогнозируется на уровне 50 миллионов тонн, что является новым рекордом, в первую очередь отражающим более высокие ожидания от основной культуры Индии.

В то же время мировое использование зерновых в 2021/22 году в настоящее время прогнозируется на уровне 2 811 миллионов тонн, что на 1,8 процента больше, чем в предыдущем сезоне, во многом благодаря ожидаемому значительному увеличению использования пшеницы в качестве корма для скота - тенденции, частично обусловленной высокие цены на фуражное зерно.

Следовательно, ожидается, что в 2021/22 году соотношение мировых запасов зерновых к использованию составит 28,4 процента, по сравнению с 29,2 процента в предыдущем году, но все же будет соответствовать общему комфортному уровню.