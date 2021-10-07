Янукович заочно арестован по делу "Межигорья"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал экс-президента Украины Виктора Януковича, которого подозревают в завладении комплексом зданий дома отдыха "Межигорье". Соответствующее решение 7 октября приняла следственная судья ВАКС Екатерина Широкая, сообщает корреспондент УНН.

"Ходатайство детектива НАБУ, согласованное с прокурором САП, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Януковича Виктора Федоровича - удовлетворить. Избрать в отношении Януковича Виктора Федоровича меру пресечения в виде содержания под стражей", - объявила судья.

Судья отметила, что с момента задержания, но не позднее 48 часов, Януковича необходимо будет доставить в ВАКС. Там ему должны избрать меру пресечения в виде ареста или более мягкую.

Напомним

26 октября 2020 года ВАКС отказал в заочном аресте Януковича за нарушение условий досудебного расследования по делу о присвоении Межигорья. В январе этого года апелляционная палата ВАКС также отказала в заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, поскольку следствие по делу о присвоении Межигорья было остановлено.

В конце июля в ВАКС снова было подано ходатайство от НАБУ и САП об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Виктору Януковичу и его сыну по делу о присвоении Межигорье.

А 25 августа этого года суд позволил заочное расследование в отношении Януковича и его сына по делу Межигорья.

ГПУ расследовала дело о завладении комплексом зданий резиденции Межигорье. В рамках этого дела было заочно сообщено о подозрении Януковичу. Позже дело передали в НАБУ и САП.

Генеральная прокуратура ранее объявляла третьему президенту Украины Виктору Ющенко подозрение по статье 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Следствие считает, что Ющенко в сговоре с экс-президентом Виктором Януковичем перевел Межигорье из подчинения Государственного управления делами в сферу ответственности Кабинета министров.