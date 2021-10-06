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Скандал / Энергетика

В Европе шоковый рост цен на газ, а Путин заявил, что он тут не при чем

23:25, 06 окт 2021
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В Евросоюзе продолжается шоковый рост цен на «голубое топливо». Обращение пяти стран к Европейской комиссии с просьбой расследовать причину шокового роста цен на газ никак не повлияло на газовый рынок Евросоюза и цены на «голубое топливо» продолжают расти на европейских биржах, свидетельствуют данные международной биржи ICE Futures. Цена выросла до $2000 за тысячу кубов, сообщает Lenta.ua.

В администрации президента РФ оперативно отреагировали на рекордный рост цены на «голубое топливо» в Евросоюзе, заявив о не причастности России. Об этом, комментируя ситуацию на рынке газа в ЕС, где 6 октября цена поднялась до $1969,2 за тысячу кубометров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.
«Мы настаиваем, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке в Европе, нет и быть не может. Россия выполняла, выполняет и будет выполнять - самым тщательным образом, последовательно - все взятые на себя по существующим контрактам обязательства», - отметил официальный представитель Кремля.
По его словам, причины газового кризиса в ЕС заключаются в нескольких факторах, совпавших во времени, но Россия к нему не причастна.
«По мере того как идет восстановление экономики, растет потребление энергоресурсов. Помимо прочего, газовые хранилища заполнены меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кроме того, в Европе значительно снизилась ветрогенерация, что связано с климатическими изменениями», - заявил Песков.

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