За нападение на журналистов в стенах "Укрэксимбанка" придется отвечать, возбуждено дело

Правоохранители внесли в ЕРДР дополнительную квалификацию преступления в производстве по факту нападения на журналистов “Схем” в помещении государственного “Укрэксимбанка”. Об этом журналистам под стенами банка сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, передает УНН.

“В случае установления местонахождения лиц, которым планируется вручение подозрений, мы будем действовать в соответствии уголовно-процессуального кодекса. В настоящее время планируется вручение двух подозрений, двум лицам”, — сказала Максимец.

“В настоящее время уголовное производство расследуется по ч. 1, 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины. Дополнительная квалификация была добавлена сегодня в ЕРДР, поскольку есть квалифицирующий признак, а именно совершение противоправных действий в отношении журналистов с использованием служебного положения должностным лицом”, — сообщила она.

По словам пресс-секретаря, пока это также не является окончательной квалификацией, потому что вчера стало известно, что есть восстановленное видео инцидента. После тщательного изучения видео будет решен вопрос об окончательной квалификации, отметила она.

Отвечая на вопрос журналистов относительно подозрений, Максимец сообщила, что пока не известно, находятся ли эти лица на рабочем месте. Она подтвердила, что одно из лиц, которой планируется вручить подозрение, сложило полномочия.

Ранее наблюдательный совет “Укрэксимбанка” принял решение отстранить председателя правления Евгения Мецгера от осуществления своих полномочий на время проведения внутреннего расследования.

Как уточнил у себя в Facebook пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, ч. 3 ст. 171 УК является суровой, поскольку “предусматривает, что преступные действия относительно препятствования журналистам было совершено должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц”.

“Наказание за это — штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового”, — сообщил он.

Напомним

Во вторник издание “Радио Свобода” сообщило о нападении на журналистов “Схем” (проект “Радио Свобода” на телеканале UA:Первый) в государственном “Укрэксимбанке” во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

По словам журналистов, Мецгеру якобы не понравился один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он якобы приказал охране “забрать камеры” и “достать из них кассеты”. Сотрудники банка, по словам журналистов, якобы применили физическую силу к оператору “Схем” Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. Оператору и журналисту, по словам представителей СМИ, физически препятствовали покидать помещение в течении часа, после чего им вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Полиция немедленно открыла уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины).

Ход досудебного расследования взят на контроль Киевской городской прокуратурой.

В прокуратуре рассказали и о данных следствия. “По данным следствия, 4 октября 2021 года, журналисты программы „Схемы“ осуществляли запись интервью с руководством одного из банков в помещении банковского учреждения. Во время записи, по словам представителей СМИ, руководство банка предоставило указание отобрать у них камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку. Сейчас журналистов пригласили для проведения допроса в качестве потерпевших для установления всех обстоятельств происшествия”, — сообщили в ведомстве.