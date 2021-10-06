"Поддержать"
Тренды:
Новости
Отстранение Разумкова выглядит, как полная узурпация власти
В Европе шоковый рост цен на газ, а Путин заявил, что он тут не при чем
За нападение на журналистов в стенах "Укрэксимбанка" придется отвечать, возбуждено дело
COVID в Украине ставит новый рекорд: 2,48 млн случаев всего и 12 662 за сутки
Неравные условия: трудящиеся налог платят, а азартные игроки за выигрыш - нет
В Украине создан первого в истории клуб по баскетболу 3х3
Земля потускнела от изменения климата, чем это грозит
Коррупция: Труханову сообщили подозрение в легализации незаконных активов
Дипломатическая атака РФ в ООН: обвиняй в том, в чем виновен сам
Штайнмайер в Киеве, но пока не для внедрения своей формулы
Офшорный скандал уровнял Зеленского с олигархами, которых он гнобит
Судьба Разумкова как маркер опасных процессов в Украине
Еще раз о "большой фракции", которую часть "слуг" уже считают "фикцией"
Украинцы пока могут ездить в ЕС без особых ограничений
"Российский поток" как закономерный итог двухлетней диктатуры Зе и его "слуг"
Все новости
Общество / Криминал

За нападение на журналистов в стенах "Укрэксимбанка" придется отвечать, возбуждено дело

23:00, 06 окт 2021
78

Правоохранители внесли в ЕРДР дополнительную квалификацию преступления в производстве по факту нападения на журналистов “Схем” в помещении государственного “Укрэксимбанка”. Об этом журналистам под стенами банка сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, передает УНН.

“В случае установления местонахождения лиц, которым планируется вручение подозрений, мы будем действовать в соответствии уголовно-процессуального кодекса. В настоящее время планируется вручение двух подозрений, двум лицам”, — сказала Максимец.
“В настоящее время уголовное производство расследуется по ч. 1, 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины. Дополнительная квалификация была добавлена сегодня в ЕРДР, поскольку есть квалифицирующий признак, а именно совершение противоправных действий в отношении журналистов с использованием служебного положения должностным лицом”, — сообщила она.
По словам пресс-секретаря, пока это также не является окончательной квалификацией, потому что вчера стало известно, что есть восстановленное видео инцидента. После тщательного изучения видео будет решен вопрос об окончательной квалификации, отметила она.
Отвечая на вопрос журналистов относительно подозрений, Максимец сообщила, что пока не известно, находятся ли эти лица на рабочем месте. Она подтвердила, что одно из лиц, которой планируется вручить подозрение, сложило полномочия.
Ранее наблюдательный совет “Укрэксимбанка” принял решение отстранить председателя правления Евгения Мецгера от осуществления своих полномочий на время проведения внутреннего расследования.
Как уточнил у себя в Facebook пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, ч. 3 ст. 171 УК является суровой, поскольку “предусматривает, что преступные действия относительно препятствования журналистам было совершено должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц”.
“Наказание за это — штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового”, — сообщил он.

Напомним

Во вторник издание “Радио Свобода” сообщило о нападении на журналистов “Схем” (проект “Радио Свобода” на телеканале UA:Первый) в государственном “Укрэксимбанке” во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
По словам журналистов, Мецгеру якобы не понравился один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он якобы приказал охране “забрать камеры” и “достать из них кассеты”. Сотрудники банка, по словам журналистов, якобы применили физическую силу к оператору “Схем” Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. Оператору и журналисту, по словам представителей СМИ, физически препятствовали покидать помещение в течении часа, после чего им вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.
Полиция немедленно открыла уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины).
Ход досудебного расследования взят на контроль Киевской городской прокуратурой.
В прокуратуре рассказали и о данных следствия. “По данным следствия, 4 октября 2021 года, журналисты программы „Схемы“ осуществляли запись интервью с руководством одного из банков в помещении банковского учреждения. Во время записи, по словам представителей СМИ, руководство банка предоставило указание отобрать у них камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку. Сейчас журналистов пригласили для проведения допроса в качестве потерпевших для установления всех обстоятельств происшествия”, — сообщили в ведомстве.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Европейский аудитор заявил о чудовищной коррупции в Украине, МИД ответил, что у нас прогресс
Европейский аудитор заявил о чудовищной коррупции в Украине, МИД ответил, что у нас прогресс
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Мультимедиа
Смотреть еще
Общество / Технологии / Кино / Главные новости / Видео
29-09-2021, 23:30
Сериал "Фонд" по роману Азимова уже в прокате, пора создавать свой "план Селдона"
Сериал "Фонд" по роману Азимова уже в прокате, пора создавать свой "план Селдона"
Теперь за нами будут следить летающие комары-микрочипы
Теперь за нами будут следить летающие комары-микрочипы
Претендент на Оскар от Украины: лента "Плохие дороги" Натальи Ворожбит
Претендент на Оскар от Украины: лента "Плохие дороги" Натальи Ворожбит
Самая красивая мама Европы - украинка Зоряна Богдан
Самая красивая мама Европы - украинка Зоряна Богдан
Fering Pioneer с дальностью хода 7000 км - создал бывший инженер Ferrari и McLaren Бен Скотт-Геддес
Fering Pioneer с дальностью хода 7000 км - создал бывший инженер Ferrari и McLaren Бен Скотт-Геддес
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены