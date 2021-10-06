COVID в Украине ставит новый рекорд: 2,48 млн случаев всего и 12 662 за сутки

В Украине зафиксировано уже 2,48 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 5 октября, - более 12,6 тысячи, новый антирекорд этой осени, такой цифры не было с конца апреля. Госпитализировано за сутки при этом более 3,7 тысячи человек, что вдвое больше, чем накануне. Об этом сообщает Минздрав Украины.

"За сутки 5 октября 2021 года в Украине зафиксировано 12 662 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 3745 человек;

летальных случаев - 320;

выздоровели - 4630 человек.

протестировано: методом ПЦР - 54 386 человек, методом ИФА - 11 665 человек, экспресс-тестами - 69 508 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 482 518 человек;

выздоровели - 2 273 382 лица;

летальных исходов - 57 526;

проведено ПЦР-тестов - 13 058 358.

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 1186, медработников - 271.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964), городе Киев (792) и Запорожской (783) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 19-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.

Напомним

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зон. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.