Неравные условия: трудящиеся налог платят, а азартные игроки за выигрыш - нет

В Верховной Раде подготовили ко второму чтению законопроект № 2713-д о налогообложении организаторов азартных игр и лотерей. По предложению депутатов Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, облагать налогом на доходы физических лиц будут только ту часть выигрыша в азартных играх и лотереях, которая превышает 65 тыс. грн., сообщает УНИАН.

По мнению замглавы финансового комитета Александра Дубинского, новые нормы дают еще больше преференций организаторам азартных игр. Кроме того, некоторые из норм способствуют повышению привлекательности азартных игр для украинцев. Именно поэтому народный депутат предлагает убрать необлагаемую налогом норму: в первоначальной версии проекта была заявлена норма 52 тыс.грн.

"Во-первых, мы сами создаем неравные условия по уплате НДФЛ: получается, шахтеры и учителя платят 18% от дохода, а лица, получившие выигрыш – нет. А во-вторых, это очевидные потери доходной части бюджета. И по этому пункту хотелось бы услышать позицию Минфина", - говорит Дубинский.

Кроме того, законопроектом о налогообложении GGR вносятся две существенные поправки. Так, согласно действующей норме, технические средства онлайн-системы организации азартных игр, с помощью которых предоставляются услуги, должны размещаться исключительно на территории Украины. Проектом предлагается изменить эту норму и разрешить размещать техсредства и на территории Европейской экономической зоны.

"Однако в украинском законодательстве нет чёткого определения термина Европейская экономическая зона. Кроме того, такие изменения создадут сложности в надзоре за деятельностью организаторов азартных игр (сложность проверки выполнения требований к защите данных в системе и возможность уклонения от уплаты налогов). Также в соответствии с законом, онлайн-система организатора азартных игр должна быть связана с Государственной системой онлайн-мониторинга. И наконец из закона предлагается исключить норму, по которой Конкурсная комиссия по отбору кандидатов в Комиссию по "игорке" формируется Парламентом и под ответственность Парламента", – объяснил Дубинский.

Он также напомнил, что позиция Комитета в этом вопросе уже была определена – контроль за формированием Комиссии по "игорке" члены Комитета решили оставить за Верховной Радой Украины, а не за Кабмином.

"Мы уже имеем результат "открытого конкурсного отбора" членов Комиссии по "игорке" от Кабмина: в конце августа по подозрению во взятке был задержан "на горячем" один из победителей "конкурсного отбора", - пояснил депутат.



