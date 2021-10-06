В Украине создан первого в истории клуб по баскетболу 3х3

В Киеве в офисе Федерации баскетбола Украины состоялась встреча посвящена созданию первой профессиональной мужской украинской команды по баскетболу 3х3, сообщает ФБУ.

Команда получила название “Кельты-Буковель”. Базироваться команда будет в Киеве. В планах — участие в “Челленджер” и “Мастерс” по баскетболу 3×3.

Лидерами созданной команды должны стать экс-игроки сборной Никита русловых и Антон Мусиенко. Русловых в своем активе имеет “бронзу” Лиги наций 2019 и серебро чемпионата мира по баскетболу 3 × 3 в категории U-23 в 2019 году. В сентябре в составе национальной сборной русловых стал четвертьфиналистом чемпионата Европы по баскетболу 3×3. Мусиенко в составе сборной Украины U-23 в 2021 году стал бронзовым призером Лиги Наций и чемпионата Европы.

“Мы стоим на пороге новой истории. Пройдут годы и именно этих ребят будут вспоминать, как первопроходцев. Задача — максимальные. Хочется видеть украинских баскетболистов на пьедестале, с медалями на Олимпийских играх”, — отметил президент ФБУ Михаил Бродский.