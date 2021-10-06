Дипломатическая атака РФ в ООН: обвиняй в том, в чем виновен сам

Союзное государство России и Беларуси начало «гибридную информационную войну» против соседних стран с обвинений стран Балтии и Украины в нарушениях прав человека, проведя онлайн-мероприятие «Страны Балтии и Украина: государственная политика дискриминации национальных меньшинств», сообщает БЕЛТА.

Организаторами мероприятия на полях текущей 48-й сессии Совета ООН по правам человека выступили Постоянное представительство Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве совместно с российскими «соотечественниками» из постпредства России.

По словам постоянного представителя Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрия Амбразевича, в в Литве, Латвии, Эстонии и Украине национальные меньшинства длительное время «страдают от этнического национализма».

Белорус Амразвеич стал на защиту прав русскоговорящих граждан, которые, по его словам, «составляют значительную часть населения упомянутых государств».

«Эти люди в том числе оказываются лишены базовых гражданских прав, ущемлены в избирательных правах, не могут работать госслужащими, юристами. Дискриминационный подход распространяется и на ряд иных сфер, включая жилье, образование, здравоохранение, доступ к услугам, необходимым для обеспечения адекватного стандарта жизни и удовлетворения культурных прав», - отметил представитель режима Лукашенко.

Он посоветовал специальному докладчику ООН по вопросам меньшинств «срочно запросить визит и осуществить его как можно раньше» в вышеназванные страны, чтобы убедится в «крупных нарушениях прав представителей национальных меньшинств».

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Никита Жуков, продолжил линию белорусского «соотечественника», обвинив «некоторые западные страны» в нежелании замечать «нарушения на собственных территориях и у своих союзников».

«Наше намерение - заполнить эту брешь и представить реальную картину нарушений прав человека», - отметил Жуков.

Он констатировал, что пандемия в том числе обострила старые проблемы - расизм, ксенофобию, язык вражды и ненависти, дискриминацию национальных и религиозных меньшинств.

Он также обвинил страны Балтии в «давлении на русских и русскоязычные медиа, включая блокировку интернет-контента, запрет журналистам на въезд в страну, лишение их официальной аккредитации, закрытие банковских счетов, выдавливанию русского языка и так далее».

По его словам, в Украине «тоже есть систематические нарушения прав и свобод человека», где «стало регулярной практикой преследовать политических оппонентов, независимых журналистов и медиа, общественные организации, которые не поддерживают власти».

Также, по версии представителя государства-агрессора, в Украине «остаются безнаказанными противозаконные действия радикальных националистических групп» и «имеет место рост расистской и антисемитской пропаганды, ксенофоби», а также ведется «дискриминация значительной части населения на основе русского языка».