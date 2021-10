Офшорный скандал уровнял Зеленского с олигархами, которых он гнобит

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал новые документы о владельцах офшоров. В них фигурируют более 30 действующих и бывших глав государств и более 300 чиновников. Новая утечка данных получила название Pandora Papers — «Документы Пандоры». В них фигурируют также и украинские политики и бизнесмены, пишет Lenta.

Зеленский и Коломойский

По данным «Досье Пандоры», офшорные компании нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 миллионов долларов от фирм, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Это происходило в период, когда студия «Квартал 95» начала сотрудничать с телеканалом «1+1».

В 2012 году участники «Квартала 95» зарегистрировали фирмы на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. Системообразующий офшор — до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp, которая была поровну поделена между фирмами Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров, а также сценариста и режиссера Андрея Яковлева.

По документам номинальным владельцем Maltex Multicapital проходит действующий глава СБУ Иван Баканов. Его подпись стоит под «трастовой декларацией» — документом, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании. Из Pandora Papers следует, что 40 миллионов долларов формально были уплачены в качестве взноса в уставный капитал.

В скандале фигурирует также ПриватБанк — совладельцем этого банка ранее был олигарх Игорь Коломойский. Его заподозрили в отмывании доходов.

Украинские расследователи из издания «Слідство.Інфо» установили, перевод денег происходил через кипрский филиал ПриватБанка. Новые документы предоставляют улики в пользу того, что, по крайней мере, одна из компаний организаторов «Квартала 95» имела счет в этом банке, «то есть офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег».

Также выяснилось, что первый помощник президента Сергей Шефир через офшорную компанию владеет сразу двумя квартирами в Лондоне общей стоимостью более $5 миллионов.

Кроме того, по данным ICIJ, народному депутату группы «За майбутнє» Александру Гереге через два фонда принадлежат пять офшорных компаний. Один из этих фондов имеет в собственности крупнейшую сеть строительных гипермаркетов в оккупированном Крыму — «Новацентр К».

Сеть представлена четырьмя гипермаркетами в Симферополе и Севастополе, которые до оккупации Крыма были частью «Эпицентра». Сам Герега свою причастность фонда к группе «Эпицентр» категорически отвергает, пишет «Слідство.Інфо».

Из Pandora Papers стало известно, что 16 июня 2014 года, на шестой день после назначения Бориса Ложкина главой администрации президента Петра Порошенко, его дочь Анастасия приобрела элитную недвижимость в престижном районе Лондона. Квартира в центре недалеко от Университетского колледжа Лондона, где она училась, обошлась ей в почти $4,6 миллиона. Средства Анастасия заняла у фирмы отца на Виргинских островах, которая не была указана в его декларациях.

Кроме того, найдены новые офшоры у олигарха Рината Ахметова — компании регистрировались для «приобретения самолета». Сумма не раскрыта в документах, однако рыночная стоимость судна Falcon 7X (бортовой номер P4-SCM) превышает $50 миллионов.

Также бывший совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов имеет как минимум 9 объектов недвижимости в Британии.

Есть в «списке Пандоры» и украинский бизнесмен и бывший совладелец «Укрсиббанка» Александр Ярославский.

А на дочь бывшего главы ЦИК Сергея Кивалова - Татьяну записано 5 объектов недвижимости в Лондоне (цена только трех из них по меньшей мере $13,5 млн). Недвижимость была приобретена через офшоры в 1999-2003 годах. Компании были зарегистрированы на Виргинских островах, когда Кивалов был нардепом.

Проект Pandora Papers идентифицировал 681 ранее анонимного владельца элитной недвижимости в Британии. Им принадлежит свыше полутора тысяч объектов на общую сумму более $5,5 миллиарда. В этом списке больше 10 украинцев, которые скрывают свои активы в Великобритании через офшорные компании.

«Список Пандоры»

«Список Пандоры» представляет собой последнюю и крупнейшую по объему данных серию крупных утечек данных по финансам.

Широкой публике ICIJ стал известен в 2013 году, когда в руки журналистов попала непубличная информация о более чем 100 тыс. офшорных компаниях и трастах, оформленных в юрисдикциях с высоким уровнем секретности и низкими налогами. Среди бенефициаров этих структур оказались политики и мировые знаменитости.

Согласно FinCEN Leaks, между 1999 и 2017 годами около сотни расположенных в США банков провели «сомнительные операции» более чем на $2 трлн.

Ермак о расследовании

Советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк в комментарии УНИАН заявил, что расследование "Слідство.Інфо" никоим образом не компрометирует президента Украины Владимира Зеленского и его окружения, потому что после вступления в должность главы страны он не занимается бизнесом.

"...От них нет даже предположения о бизнес-связях после мая 2019 года. Стоит ли что-то добавлять к этому?", – отметил он.

По словам Подоляка, для общества деятельность "Студии Квартал 95" была и остается вполне понятной.

Международная пресса

Президент Украины Владимир Зеленский попал в материалы мировых СМИ о международном расследовании Pandora Papers. О Зеленском написали в немецкой газете Suddeutsche Zeitung, британской The Guardian, американской The Washington Post, японской Japan Today. Также появилась публикация о президенте на сайте Центра исследования коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project).

Венедиктова: это расследование - чистая спекуляция

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не считает сюрпризом для правоохранительной системы расследование издания «Слідство.інфо» об анализе документов Pandora Papers по «Приватбанку» и отказалась комментировать информацию о многомиллионных денежных переводах фирмам Президента Владимира Зеленского и его окружения через оффшоры от структур бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом Венедиктова сообщила на своей странице в Facebook.

«Как и многие, завершила просмотр фильма авторства редакции «Слідство.инфо». Журналисты предполагают, что целый ряд оффшорных владений имеют непосредственное отношение к топ-менеджменту государства. Как юрист и человек, занимающий должность генерального прокурора, я не имею права делать какие-либо комментарии по этому поводу и давать оценки предлагаемой зрителю экранизации. Могу сказать, что любого рода информация, имеющая отношение к деятельности Приватбанка, давно находится в распоряжении наших коллег из НАБУ, проверялась раньше, и проверяется сейчас практически «под микроскопом», — написала Венедиктова.

По ее словам, для работников правоохранительной системы весь этот материал не стал и не мог стать сюрпризом.

«Детективы НАБУ (в рамках своих компетенций и ограничений относительно неразглашения тайны следствия) популярно объяснили свое видение. Достоверность материала — очередной знак. Юристы, простите, воспринимают материал юридически, а не сценически», — отметила генпрокурор.

Она добавила, что издание пытается спекулировать на теме расследования дел Приватбанка.

«Хочу сказать о том, что меня по настоящему зацепило: и профессионально, и по-человечески. Автор пытается намекнуть зрителю, что Офис генпрокурора в определенной степени «притормаживает» расследование дел с орбиты Приватбанка. Да, прямо об этом в сюжете не сказано, но запах легко улавливается. Решительно заявляю, что манера, в которой делается намек на нашу бездеятельность — чистая спекуляция», — добавила генпрокурор.

Венедиктова подчеркнула, что лично взяла на себя ответственность сдвинуть с мертвой точки расследование этих уголовных производств.

«Аудитория уже не вспомнит все подробности и сложности, с которыми мы сталкивались: от нежелания или, если хотите, страха правоохранителей принимать процессуальные решения, к сердечным приступам у экспертов. Артем Сергеевич Сытник и Максим Александрович Грищук хорошо понимают всю «подноготную» сказанного», — резюмировала генпрокурор.

Напоследок генпрокурор обратилась к журналистам «Слидство.Инфо», которым был предоставлен ответ на их запрос. В своем письме сотрудники управления информационной политики Офиса генпрокурора отметили, что запрашиваемая ими информация изучается детективами НАБУ и прокурорами САП в ходе расследования различных уголовных производств.

«Извините, но Офис Генпрокурора не работает и не может работать на художественный результат и зрительские симпатии от просмотров фильмов вашего авторства. Естественно, что такая информация на этом этапе является закрытой и никто не в праве ее предоставить, не нарушив закон, о чем хорошо знают детективы и прокуроры. Но утверждение, что запрос журналистов был проигнорирован – ошибка, которую я прошу исправить», – говорится в сообщении Венедиктовой.

Справка

Что такое оффшоры

Оффшорные страны или территории - это места, где:

* легко создавать компании;

* есть законы, которые затрудняют идентификацию владельцев компаний;

* низкие или отсутствуют корпоративные налоги.

Такие места часто называют налоговыми гаванями или секретными юрисдикциями. Точного перечня таких оффшоров не существует, но самыми известными обычно считают заморские британские территории, такие как Каймановы и Виргинские острова, а также такие страны, как Швейцария и Сингапур.

Законны ли оффшоры

Лазейки в законе позволяют людям на законных основаниях избежать уплаты некоторых налогов, перемещая деньги или создавая компании в оффшорных зонах, но часто такой шаг считают неэтичным. Правительство Великобритании говорит, что уклонение от уплаты налогов "соответствует букве, но не духу закона".

Существуют также вполне солидные причины, почему люди могут захотеть держать деньги и активы в разных странах. Это, к примеру, защита от криминальных нападений или от нестабильных правительств.

Хотя владение тайными оффшорными активами не является незаконным, использование сложной сети секретных компаний для перемещения денег и активов является идеальным способом скрыть доходы, полученные преступным путем.

Неоднократно раздавались призывы к политикам усложнить уклонение от налогов или сокрытия активов, особенно после предыдущих сливов информации, таких как Panama Papers.

Просто ли скрыть деньги в оффшорах

Все, что вам нужно сделать, это создать подставную компанию в одной из стран или юрисдикций с высоким уровнем секретности. Это компания, которая существует только на бумаге, без персонала или офиса. Хотя это стоит денег. Специализированные фирмы получают средства за создание и управление вашими подставными компаниями. Эти фирмы могут предоставить адрес и имена наемных директоров, не позволяя раскрыть, кто же в действительности стоит за этим бизнесом.

Как много денег прячут в офшорах

Невозможно сказать однозначно, но, по оценкам ICIJ, речь идет о суммах от 6 до 32 триллионов долларов.

Международный валютный фонд заявил, что использование налоговых гаваней стоит правительствам ежегодно до 600 млрд долларов потерянных налогов.

Лакшми Кумар с американской Global Financial Integrity отмечает, что это губительно для остального общества: "Способность скрывать деньги имеет непосредственное влияние на вашу жизнь... это влияет на доступ вашего ребенка к образованию, доступ к медицине, доступ к жилью..."