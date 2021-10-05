"Поддержать"
Тренды:
Новости
Офшорный скандал уровнял Зеленского с олигархами, которых он гнобит
Судьба Разумкова как маркер опасных процессов в Украине
Еще раз о "большой фракции", которую часть "слуг" уже считают "фикцией"
Украинцы пока могут ездить в ЕС без особых ограничений
"Российский поток" как закономерный итог двухлетней диктатуры Зе и его "слуг"
Главный тренер «Шерифа» очень хочет, чтобы Украина обошла Россию в рейтинге УЕФА
Горячий кофе с тёмным шоколадом - это просто, вкусно и тепло
Внимание: утверждены новые правила дорожного движения
Премьером Туниса впервые назначили женщину, а в Конго сжигают "ведьм"
Сиротинушки наши: в роддомах Киева в 2020 году оставили 35 малышей, в этом - почти столько же
Пчеловоды Украины обсудили состояние и перспективы развития отрасли
Михаила Саакашвили задержали в Грузии, что известно на данный момент
Жизненно необходимые "доступные лекарства" пациенты смогут приобрести только по электронным рецептам
Вооруженные формирования РФ обстреляли мирное население Украины в Авдеевке
Россия остановила транзит газа в Венгрию через территорию Украины
Все новости
Политика / Здоровье / Путешествия

Украинцы пока могут ездить в ЕС без особых ограничений

22:20, 05 окт 2021
99

Украина пока осталась в списке 14 стран, откуда позволены несущественные поездки. В то же время из-за роста заболеваемости  ковидом из нескольких стран такие поездки в ЕС запрещены.

Власти Евросоюза пока не будут исключать Украину из своего зеленого списка в связи с ростом заболеваемости коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter во вторник, 5 октября.

"Похоже, на этой неделе ни одна страна не будет изъята из списка безопасных третьих стран, откуда рекомендован въезд. Это означает, что Украина пока "выживает" и будет оставаться в списке по крайней мере еще две недели", – написал он.

Напомним, 9 сентября Евросоюз существенно сократил список стран, граждане которых могут путешествовать в ЕС без дополнительных ограничений. Среди них четыре государства Восточной Европы – Армения, Азербайджан, а также безвизовые Албания и Сербия.

А 23 сентября Совет ЕС исключил Молдову и Боснию и Герцеговину из перечня стран, из которых разрешены несущественные поездки.

Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует позволить несущественные поездки, остается 14 стран, в том числе Украина.

Источник: Корреспондент

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Европейский аудитор заявил о чудовищной коррупции в Украине, МИД ответил, что у нас прогресс
Европейский аудитор заявил о чудовищной коррупции в Украине, МИД ответил, что у нас прогресс
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Мультимедиа
Смотреть еще
Общество / Технологии / Кино / Главные новости / Видео
29-09-2021, 23:30
Сериал "Фонд" по роману Азимова уже в прокате, пора создавать свой "план Селдона"
Сериал "Фонд" по роману Азимова уже в прокате, пора создавать свой "план Селдона"
Теперь за нами будут следить летающие комары-микрочипы
Теперь за нами будут следить летающие комары-микрочипы
Претендент на Оскар от Украины: лента "Плохие дороги" Натальи Ворожбит
Претендент на Оскар от Украины: лента "Плохие дороги" Натальи Ворожбит
Самая красивая мама Европы - украинка Зоряна Богдан
Самая красивая мама Европы - украинка Зоряна Богдан
Fering Pioneer с дальностью хода 7000 км - создал бывший инженер Ferrari и McLaren Бен Скотт-Геддес
Fering Pioneer с дальностью хода 7000 км - создал бывший инженер Ferrari и McLaren Бен Скотт-Геддес
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены