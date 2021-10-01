Михаила Саакашвили задержали в Грузии, что известно на данный момент

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии. Об этом на брифинге заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, сообщили Новости Грузии. “Третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили задержан, и он переведен в пенитенциарное учреждение”, — заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский, как сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, обеспокоен, и обещает гражданину Украины Саакашвили всю необходимую помощь, чем сейчас и занимаются украинские консулы.

Адвокат грузинского политика Бека Басилая оценил арест Михеила Саакашвили как исключительно политическое решение.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии в Киеве. Причиной стало задержание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси. Об этом сообщил спикер МИД Олега Николенко.

"Видим информацию в СМИ о задержании гражданина Украины Саакашвили в Грузии. В Министерство иностранных дел приглашен руководитель посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах такого задержания", - сообщил Николенко.

Напомним

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня заявил, что приехал в Батуми, через восемь лет после отъезда из Грузии.

В то же время в министерстве внутренних дел Грузии заявили, что бывший президент не пересекал государственную границу страны.

В то же время прявилась информация о том, что Саакашвили в Трускавце.

Власти Грузии говорили, что в случае прилета - политику грозит тюрьма.

2 октября в Грузии пройдут муниципальные выборы, на которых также будут избирать в том числе мэра Тбилиси. Сейчас мэр - представитель правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. Оппонентом его будет депутат Ника Мелия от оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является Саакашвили.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела. Как сообщалось, он признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.

Саакашвили имеет украинское гражданство. Пятый президент Петр Порогшенко лишил его этого гражданства, а шестой, Владимир Зеленский, вернул в 2019 году.