Горячий кофе с тёмным шоколадом - это просто, вкусно и тепло

Этот сладкий ароматный напиток придётся по вкусу тем, кто до конца не определился, что ему больше нравится — кофе, какао или шоколад А еще - такой напиток согреет в холодные осенние вечера. Об этом пишет ЛайфХакер.
Время приготовления - 15 мин.
Ингредиенты: молотый кофе - 4 ч. ложки; какао - 1 ч. ложка; тёмный шоколад - 50 гр; вода - 200 м.; сахар - 2 ч. ложки.
Приготовление:
1․ Насыпьте в турку молотый кофе, какао и тёртый шоколад.
2․ Залейте воду до половины турки.
3․ Варите до закипания, иногда помешивая.
4․ Добавьте немного холодной воды и снова доведите до кипения.
5․ Перелейте напиток в бокал, всыпьте сахар и перемешайте.
Вот и все! Приятного аппетита!