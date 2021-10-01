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Горячий кофе с тёмным шоколадом - это просто, вкусно и тепло

23:30, 01 окт 2021
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Этот сладкий ароматный напиток придётся по вкусу тем, кто до конца не определился, что ему больше нравится — кофе, какао или шоколад А еще - такой напиток согреет в холодные осенние вечера. Об этом пишет ЛайфХакер.

Время приготовления - 15 мин.
Ингредиенты: молотый кофе - 4 ч. ложки; какао - 1 ч. ложка; тёмный шоколад - 50 гр; вода - 200 м.; сахар - 2 ч. ложки.
Приготовление:
1․ Насыпьте в турку молотый кофе, какао и тёртый шоколад.
2․ Залейте воду до половины турки.
3․ Варите до закипания, иногда помешивая.
4․ Добавьте немного холодной воды и снова доведите до кипения.
5․ Перелейте напиток в бокал, всыпьте сахар и перемешайте.
Вот и все! Приятного аппетита!

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