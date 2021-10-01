Горячий кофе с тёмным шоколадом - это просто, вкусно и тепло

Этот сладкий ароматный напиток придётся по вкусу тем, кто до конца не определился, что ему больше нравится — кофе, какао или шоколад А еще - такой напиток согреет в холодные осенние вечера. Об этом пишет ЛайфХакер.

Время приготовления - 15 мин.

Ингредиенты: молотый кофе - 4 ч. ложки; какао - 1 ч. ложка; тёмный шоколад - 50 гр; вода - 200 м.; сахар - 2 ч. ложки.

Приготовление:

1․ Насыпьте в турку молотый кофе, какао и тёртый шоколад.

2․ Залейте воду до половины турки.

3․ Варите до закипания, иногда помешивая.

4․ Добавьте немного холодной воды и снова доведите до кипения.

5․ Перелейте напиток в бокал, всыпьте сахар и перемешайте.

Вот и все! Приятного аппетита!