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Внимание: утверждены новые правила дорожного движения

23:00, 01 окт 2021
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Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил проект постановления о внесении изменений в правила дорожного движения.

Согласно пояснительной записке, предусматривается внесение изменений и дополнений в ПДД и изложения в новой редакции разделов 33 “Дорожные знаки”, 34 “Дорожная разведка” и приложений 1,2 до ПДД.
Согласно обнародованному проекту, немало изменений касаются дорожного движения велосипедистов. Так, в частности, уточнено термин “велосипедная дорожка”, добавлена “велосипедная полоса” и “велосипедный переезд”.
Необходимость изменений в проекте постановления объясняют тем, что с принятием новых стандартов Национальным органом стандартизации ГП “Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества”, возникает потребность в приведении в соответствие с ними правил дорожного движения.
Ранее в этом году Кабинет Министров принял постановление “О внесении изменений в Правила дорожного движения” безопасности передвижения детей в автокреслах.

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