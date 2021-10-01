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Премьером Туниса впервые назначили женщину, а в Конго сжигают "ведьм"

22:30, 01 окт 2021
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Президент Туниса Каис Саид назначил Наджле Буден Ромдан первой женщиной-премьер-министром страны почти через два месяца после того, как он захватил власть, что его противники называют "государственным переворотом", пишет Al Jazeera. В то же время в Конго наблюдается усиление охоты на женщин-ведьм: фанатики сжигают их живьем, пишет The Guardian.
* * *
Президент Туниса Каис Саид вручил мандат на формирование нового правительства страны Наджле Буден Ромдан. В случае успешной попытки формирования правительство Ромдан станет "первой женщиной-премьер-министром Туниса".
Саид отправил в отставку предыдущего премьер-министра, приостановил работу парламента и принял широкие исполнительные полномочия в июле.
Саид отметил, что главная миссия нового правительства будет заключаться в том, чтобы "положить конец коррупции и хаосу, что распространился во многих государственных учреждениях".
Ромдан родилась в 1958 году в провинции Кайруан в центральной части Туниса.
Преподавала геологию в Национальной инженерной школе Туниса. В течение карьеры занимала различные должности в Министерстве высшего образования и научных исследований. В последнее время занималась реализацией программ Всемирного банка.
Ромдан станет десятым премьер-министром Туниса с тех пор, как восстание 2011 года сбросило диктатора Зина эль-Абидина Бен Али, что спровоцировало восстание "Арабской весны".
Сейчас, Тунис столкнулся с кризисом государственных финансов после того, как годы экономической стагнации усилились пандемией коронавируса и политической борьбой и Ромдан должна вывести из этого кризиса страну.
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В то же время в другой афрниканской стране, в Конго, усиливаются мракобесные религиозные настроения и ухудшается положение женщин. В сентябре жители Демократической Республики Конго сожгли восемь женщин, которых обвинили в колдовстве. В колдовстве также с июня по сентябрь 2021 года обвинили 324 женщин.
На убийства женщин местных жителей провоцируют псевдоэкстрасенсы (баджакази), которые утверждают, что способны находить ведьм.
“Это ложь. У них нет никаких полномочий, но они играют на доверчивости людей, которыми манипулируют, чтобы привлечь больше последователей, повысить свою репутацию и получить больше влияния в деревне”, — говорят в правозащитных группах.
Два года назад 11 “экстрасенсов” посадили на шесть месяцев. Однако их освободили после обещания сменить профессию, некоторые из них и дальше тайно занимаются “выявлением ведьм”.
Местная прокуратура отмечает, что найти виновников убийств сложно, потому что их покрывают лидеры общин.
Напомним, в Индии два года назад охотники на ведьм убили мать и ее четверых детей, в том числе 10-месячного ребенка.

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