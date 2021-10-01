Сиротинушки наши: в роддомах Киева в 2020 году оставили 35 малышей, в этом - почти столько же

В Киеве за прошлый год зарегистрировали 35 отказов от новорожденных детей. Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в Департаменте здравоохранения КГГА.

"По оперативной информации, полученной от родовспомогательных учреждений коммунальной собственности территориальной общины города Киева, количество отказов от новорожденных детей в 2020 году составляет 35 случаев", - говорится в ответе на запрос.

В частности, сообщается, что за 8 месяцев 2021 года зарегистрировали 34 случая отказов от детей, а за 2019-й - 40.

"Все дети, от которых отказались родители в родовспомогательных учреждениях, направляются в детские больницы для обследования. Информация о таких детях передается в соответствующие службы, которые занимаются вопросами устройства детей, лишенных родительской опеки", - сообщили в запросе на вопрос об усыновлении брошенных детей.

За прошлый год в Украине усыновили 1239 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них гражданами Украины являются 992 ребенка.

Сейчас в государстве - еще почти 17 000 детей, которые могут быть усыновлены. Почти 5000 детей являются воспитанниками домов ребенка и интернатов различного типа.