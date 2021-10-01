Жизненно необходимые "доступные лекарства" пациенты смогут приобрести только по электронным рецептам

С 1 октября, люди с диабетом и с сердечным-сосудистыми заболеваниями смогут получить инсулин и другие лекарства в аптеках по программе "Доступные лекарства" только по электронным рецептам. Об этом сообщает пресс служба Минздрава в "Facebook".

Для того, чтобы получить лекарство, необходимо сделать пять шагов:

- посетить эндокринолога или семейного врача;

- иметь составленный индивидуальный план лечения, где эндокринолог или семейный врач назначает тип и дозирования лекарств и вносит эти данные в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ)

- получить электронный рецепт у эндокринолога (если первичный рецепт, то только у него!) или у своего семейного врача. Семейный врач может выписать электронный рецепт только по установленному эндокринологом плану лечения и не может изменить назначение эндокринолога;

- прийти и получить инсулины в любой аптеке с пометкой "Здесь есть доступные лекарства" в любом населенном пункте. Место выписки электронного рецепта и место регистрации пациента неважно;

- получить повторный электронный рецепт у своего семейного врача или эндокринолога.

"Если того количества инсулина, которые назначил эндокринолог, недостаточно, то семейный врач направляет пациента снова к эндокринологу для корректировки или создания нового плана. К кому обращаться за повторным рецептом, пациент выбирает самостоятельно", - объясняют в Минздраве.

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Благодаря реализации многоэтапной программы реимбурсации препаратов инсулина упростится доступ пациентов с сахарным диабетом к жизненно необходимым лекарствам.

Почти три месяца длится системная работа по подготовке к старту программы реимбурсации препаратов инсулина. Еще с июля стало обязательным ведения медицинских записей по плану лечения пациентов с сахарным диабетом и регистрация их в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ).

Благодаря программе реимбурсации все пациенты смогут получить препараты инсулина в форме выпуска "флакон" - бесплатно. Все другие формы выпуска - "картридж" и "шприц-ручка" назначаются бесплатно только для отдельных групп пациентов по назначению врача-эндокринолога и отнесения пациента к соответствующей клинической или социальной группе. Или с доплатой 15% от стоимости первичной упаковки по желанию самого пациента.

Новая категоризация предусматривает увеличение доступа к бесплатному лечению некоторых новых категорий пациентов. В частности для беременных женщин, которые смогут получать инсулин в форме флакона картриджа, шприц-ручки (согласно рекомендациям лечащего врача и выбора пациентки относительно более удобной формы).

Также предусматривается обеспечение бесплатно инсулином (картридж, шприц-ручка) пациентов с сахарным диабетом с функциональными нарушениями верхних конечностей травматического или неврологического характера.

С 1 октября и до конца 2021 на программу реимбурсации инсулинов выделено 660 млн грн. Этого достаточно, чтобы обеспечить всех пациентов инсулином бесплатно.

Также с 11.08.2021 вступил в силу Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации (приказ Минздрава от 10.08.2021 № 1705).

По состоянию на 6 сентября с.г. в обновленный реестр вошло 292 препаратыа, из них 70 - безвозмездные. Так, в программе «Доступные лекарства» из них 16 - для лечения бронхиальной астмы, 51 - для лечения сахарного диабета II типа, 27 - для первичной и вторичной профилактики инфарктов и инсультов, 198 - для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.