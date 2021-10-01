Вооруженные формирования РФ обстреляли мирное население Украины в Авдеевке

Украинская сторона СЦКК сообщает, что вооруженные формирования РФ продолжают нарушать Дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, которые вступили в силу 27.07.2020 с применением оружия, запрещенного п. 2 приложения к Комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12.02.2015.

В очередной раз ЗФ РФ провели преступный обстрел мирного населенного пункта вдоль линии разграничения. Систематические обстрелы с применением запрещенных видов вооружения со стороны ЗФ РФ несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и повреждают гражданскую инфраструктуру.

Так, 1 октября 2021, со стороны позиций ЗФ РФ, которые находятся в районе Ясиноватой, был осуществлен обстрел населенного пункта Авдеевка с применением минометов калибра 120 мм.

Наблюдательным группой украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон была проведена верификация последствий указанного обстрела, в ходе которого были установлены и задокументированы факты обстрела, а именно были зафиксированы повреждения частной гражданской инфраструктуры по адресу: ул. Колосова д. 143, д. 151 (частные здания и прилегающая к ним территория).

Потерь среди гражданского населения нет.

Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, предоставив исчерпывающие доказательства преступлений.

Указанное грубое нарушение режима прекращения огня является ярким доказательством дальнейшей эскалации вооруженного противостояния и свидетельствует о нежелании ВС РФ соблюдать режим прекращения огня, усиливая напряжение и подвергает местное население опасности.