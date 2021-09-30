Нафтогаз и города Украины зафиксировали тарифы, ГТС готовится к реверсу, а Европа просит уголь у России

Правительство, НАК “Нафтогаз Украины” и Ассоциация городов Украины подписали Меморандум о “взаимопонимании”, который должен урегулировать проблемные вопросы в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей водой. Документ подписали во время заседания Конгресса заседание Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, передает УНН.

Во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что в основе этого меморандума лежит договоренность о том, что местные власти не будет повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне по сравнению с предыдущим.

Подписание меморандума является одним из пяти ключевых вопросов, которые анонсировал Шмыгаль для стабилизации тарифного вопроса во время отопительного сезона.

27 сентября Кабинет министров заменил членов правления НАК “Нафтогаз Украины”, назначив четырех исполняющих обязанности членов правления. Также правительство “временно берет на себя функции наблюдательного совета компании”.

Отметим, что в Кабмине за чуть более, чем две недели до официального старта отопительного сезона заявили, что “никаких оснований повышать тарифы для населения нет и не будет”. А также добавили, что “высокие тарифы — это свидетельство несостоятельности на местах”.

В частности, в Украине ожидают, что средний размер субсидии в отопительном сезоне 2021-2022 составит около 2 тыс. гр

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Оператор ГТС Украины готовится к работе в режиме ограниченного транзита, что потребует работы ГТС в более сложном реверсном режиме. Это позволит транспортировать газ из Западной Украины в Центр и на Восток для его поставки конечным потребителям. Об этом сообщили в управлении коммуникаций ОГТСУ. https://tsoua.com/

Оператор ОГТСУ отмечает, что не является поставщиком газа и не занимается импортом газа в Украину. В то же время, задачей ОГТСУ является содействие достаточному количеству диверсифицированных маршрутов для импорта необходимых объемов газа на территорию Украины.

"Избежать дефицита газа в феврале-марте возможно при наличии достаточных объемов газа в украинских ПХГ. И эта задача - поставщиков, в частности Нафтогаза, создать достаточные объемы газа в хранилищах", - заявили в ОГТСУ.

"Со своей стороны мы готовимся к работе в режиме ограниченного транзита, что потребует работы ГТС в более сложном реверсном режиме работы. Это позволит транспортировать газ из Западной Украины в Центр и на Восток для его поставки конечным потребителям", - сообщили в управлении коммуникаций.

Отмечается, что ОГТСУ поддерживает балансировку газотранспортной системы и необходимый уровень давления благодаря уравновешиванию объемов газа, которые заходят в магистральные газопроводы и выходят в течение суток.

Соответствующее давление в ГТС поддерживается компрессорными станциями, газ при этом может быть не отправленный транзитом, а из подземных хранилищ газа (в зимний период), газ собственной добычи и импортированный.

В ОГТСУ заявили, что оператор готов к отопительному сезону технически и организационно в рамках своей деятельности и ответственности по закону как основная инфраструктура рынка газа страны.

"Однако с учетом рекордных цен на газ в Европе для ОГТСУ значительным риском является подготовка других участников рынка и их уровень расчетов за газ. Сейчас долги только перед Оператором ГТС составляют примерно 9 млрд грн. Дальнейший рост задолженности может критически сказаться на финансовом состоянии оператора", - добавили в управлении коммуникаций.

28 сентября цена на газ в Европе на открытии торгов впервые в истории превысила 1000 долларов за 1 тыс. куб. м.

В то же время, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство выступает гарантом того, что для бытовых потребителей Украины цена на газ не изменится и будет оставаться согласно подписанному годовому контракту 7,96 грн несмотря на рост цен на рынке в Европе.

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А Европа тем временем страдает от дефицита топлива: просят дополнительного угля в России.

Сложности вызваны тем, что в преддверии зимы европейские газохранилища заполнены лишь частично, а возобновляемые источники энергии не в состоянии удовлетворить спрос. Приближение отопительного сезона усиливает потребность в энергоносителях из России, пишет Bloomberg. https://www.bloomberg.com/

“Если все европейские коммунальные службы перейдут на уголь, это приведет к огромному всплеску спроса на уголь, который Россия в одиночку не сможет обеспечить в такой короткий срок, — подчеркнула главный аналитик Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне Наташа Тюрина. — Для этого потребуются поставки и из других стран, например, из США, но ситуация там аналогична ситуации в других странах”.

Зависимость стран Европы от ископаемого топлива для поддержания работы своей экономики также значительно усложняет переговоры по критически важным климатическим вопросам, поскольку до встречи COP26 в Глазго остается всего несколько недель.

Как сообщает агентство, представители Уральской горно-металлургическая компании и Сибирской угольной энергетической компании отказались от комментариев.



