Разумкову предложили "на выход", уходит последний "слуга", который открыто критиковал Зе

Разумков уверяет, что не против политики Зеленского в принципе. Разумков заявляет, что он категорически против нарушения закона. Разумков напоминает Зеленскому, что работа в команде - это умение слушать критику и адекватно на нее реагировать. Вот об адекватном реагировании Зеленский таки услышал. И отреагировал так, как кажется необходимым ему.

Фракция "Слуг народа" 30 сентября распространила среди депутатов ВР подписные листы за отставку Разумкова.

Этому предшествовали знаковые для спикера события.

Он неоднократно говорил с Президентом о своем видении процесса принятия законов в ВР и предлагал не нарушать ни законов, ни регламента, который тоже является законом.

Например, при обсуждении решений СНБО относительно санкций, он был против того, чтобы они накладывались на граждан Украины, мотивируя том, что для украинцев достаточно действующих законов и правоохранительных норм, поэтому решение о санкциях вне этих норм, а исключительно по решению СНБО (координирующий орган и не более), например, тому же Медведчуку - приняты вне закона, и теперь Медведчук имеет возможность опротестовывать эти решения в международных судах. А зачем это стране? Мало других проблем?

Или вот - «турборежим» или «специальная процедура голосования". Эти действия - нарушают регламент и поэтому являются противозаконными. О специальной процедуре (для возможности не учитывать тысячи поправок к проектам законов) каждый раз, для каждого закона, нужно принимать отдельный закон. Но перед голосованием за закон об олигархах, когда Разумков болел, а Советом руководил Стефанчук, никакого специального закона не принимали, а большую часть поправок отвергли. А поправки - это законная, конституционная деятельность депутата, они должны подавать замечания к проектам перед тем, как их принимать. И это коренное депутатское право было нарушено. А это опять прецеденты для дальнейшего обжалования решений на основе такого неправильного, принятого вопреки нормам законодательства Закона.

Зеленский - спешит. Разумков - сдерживает и предупреждает о последствиях спешки. Зеленскому эти сдерживания не по вкусу. Ему надоело выслушивать «лекции» Разумкова. Зеленский считает, что Разумков подыгрывает олигархам и работает против него, против фракции, против партии. А должен работать на него, на Зеленского, и в партию, потому что именно Зеленский и партия привели его в политику и посадили в кресло спикера.

Стефанчук с Арахамией Зеленскому подпевают и наезжают на Разумкова во время прямых эфиров на ведущих каналах, чтобы все видели, какой он строптивый.

Разумков держится, от своего не отступает и отвечает, что он такой, какой уже есть, что его приоритет - деятельность по закону, а не вопреки ему. Потому что так можно дойти и до того, что будут приниматься решения, противоречащие Конституции, а саму Конституцию невзначай, во время турбоэкспериментов, изменят, и это приведет к тяжелым последствиям.

Как бы там ни было, подписи за отставку Разумковиа уже собираются, и назад, к переговорам и перемирию с Зеленским, говорят среди слуг, у Разумкова дороги нет. Потому что Зе считает, что действующий спикер ему мешает и хочет такого, который будет выполнять все указания без замечаний. То есть - Зеленскому сейчас нужен Стефанчук. Другой кандидатуры, чтобы заменить Разумкова, не предлагается.

Сам председатель парламента заявил, что он "не станет держаться за должность", если инициируют его отставку. К слову, в парламент в 2019 году "слуг народа" вел именно Дмитрий Разумков, однако затем покинул пост главы политсилы. Сегодня, 30 сентября, Дмитрий Разумков на своем Facebook написал, что председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия запросил у него подписные листы за отставку Разумкова с должности председателя Верховной Рады и пообещал их предоставить, пожелав "слугам" "плодотворной работы" в Трускавце.

Юрий Загородний, член регламентного комитета ВР, рассказал, как будет проходить процедура снятия Разумкова с должности.

"Нужно собрать не менее 150 подписей. Затем это выносится на рассмотрение Верховной Рады в сессионный зал, через согласительный совет. Затем предстоит отчет председателя ВР Дмитрия Разумкова, обсуждение и голосование. Для отставки нужно 226 голосов, общался со многими депутатами и, насколько мне известно, есть 230 голосов точно".

Вывод печален.

Уходит последний человек из окружения президента, который мог сказать ему прямо в глаза, что думает. И не просто сказать, а настаивать на уважении к закону. Более никого нет, кто бы давал Зеленскому зеркальце, чтобы тот мог посмотреть на себя со стороны. Таким образом - концентрация власти в руках одного человека, катастрофически углубляется.

Для самого Разумкова это, возможно, даже лучше. Да, он может исчезнуть из политики сейчас, но он уже вошел в историю Украины, и вошел не самим плохим образом.

А еще - он уйдет незапачканным, что тоже немаловажно. Когда Зе придется отвечать за все нарушения всех норм и законов, Разумков сможет сказать: а я же предупреждал!

Ирина Шевченко, InfoKava



