"Поддержать"
Тренды:
Новости
Нафтогаз и города Украины зафиксировали тарифы, ГТС готовится к реверсу, а Европа просит уголь у России
Разумкову предложили "на выход", уходит последний "слуга", который открыто критиковал Зе
Цивилизации предательская хрупкость: газовые войны потомкам в назидание
Самые популярные футболисты 2021 года PR
Махровое талибанское средневековье XXI века на отдельно взятой планете
Сериал "Фонд" по роману Азимова уже в прокате, пора создавать свой "план Селдона"
Что такое ботильоны? PR
Теперь за нами будут следить летающие комары-микрочипы
Претендент на Оскар от Украины: лента "Плохие дороги" Натальи Ворожбит
Кабмин принял решение: не содержишь родителей - не получишь наследства
Наживались на онкобольных: медики Житомира выписывали, но не отдавали лекарства
В Харькове проспект Жукова снова стал проспектом Григоренко
Канада отменила 98% пошлин для украинских товаров
Самая красивая мама Европы - украинка Зоряна Богдан
Fering Pioneer с дальностью хода 7000 км - создал бывший инженер Ferrari и McLaren Бен Скотт-Геддес
Все новости
Общество / Технологии / Кино / Главные новости / Видео

Сериал "Фонд" по роману Азимова уже в прокате, пора создавать свой "план Селдона"

23:30, 29 сен 2021
97

Фантастическая сага "Основание" или "Фонд" по одноименной серии романов известного американского ученого-естественника, философа и писателя Айзека Азимова - уже в прокате. Правда, вышли пока только первые две серии и никто не знает, сколько их будет всего. Предполагается десять, но пути кинематографистов неисповедимы, а уложить несколько десятков тысяч лет будущей истории человечества в 10 эпизодов представляется спорным. 

Эпическое полотно о путях развития человечества. Предвидение наших проблем, поражений, достижений и приобретений на протяжении предстоящих тысяч лет. И фантастическое допущение, что все это можно не просто предвидеть, не только просчитать, но и запрограммировать и воплотить эту глобальную программу в жизнь.
Именно так происходит в романе. 
А сам роман о том, как все это происходило: просчитывание, программирование, воплощение, надежды и разочарования героев на пути к пониманию сущности процессов. 
Завершение саги - парадоксальное. Спойлерить для тех, кто не читал, не будем. А те, кто читал - смогут оценить усилия сценаристов и режиссеров, предпринятые для достижения соответствия с замыслом автора или... Или разочароваться, не увидев полюбившегося знатокам процесса и итога.  
"Основание" - не "Дюна", которую все тоже ожидают с нетерпением, и которую не первый раз переснимают именно для того, чтобы ухватить и воплотить первичные и самые ценные идеи автора, Френка Герберта. "Основание" - менее романтичная, менее фантастичная, но более прагматичная история, которая впечатляет именно реализмом и размахом: Азимов смело заглядывает на десятки тысяч лет вперед. Это не фентези. Тут нет ничего откровенно придуманного. Все берет начало в нашем настоящем мире и обусловлено именно его смыслами и реальными возможностями его развития. 

Азимов первые книги будущей серии написал еще в 1951 году и посвятил работе над своим замыслом 40 лет. События всех его фантастических романов (даже тех, которые как бы не входят в серию "Основание") связаны, они происходят в одном и том же мире, в одной и той же Вселенной и это - наша Вселенная, наш мир, узнаваемый и близкий. Оттого и возникает ощущение предельной реалистичности и возможности всех событий из близкого и далекого будущего, которое рисует нам автор.
Но главное в том, для чего Азимов затеял весь этот проект. 
Все дело в идее разумного управления будущим, которое он считал возможным.  Азимов уверен, что мы не должны сидеть сложив руки и ждать какой-то милости то ли от природы, то ли от богов. Мы должны действовать сами. И показывает, как мы должны действовать. В общем, Азимов говорит, нет - он требует от нас вырастить настоящего Селдона и создать настоящий Фонд, который и должен в реальности отвечать за наше будущее, за наше благополучие в этом будущем. А еще Азимов учит нас не бояться искусственного разума, который мы сами для себя и создаем. Он учит нас пользоваться нашим детищем в наших же интересах и при этом - не терять своей уникальной человечности.
Азимова уже экранизировали ранее. Например, фантастический фильм "Я робот" поставлен по его произведениям, по отдельной серии о роботах. По Азимову сняты также чудесные фильмы: "Конец Вечности", "Уродливый мальчуган", "Фантастическое путешествие", "Двухсотлетний человек" и "Сумерки" ("Черная дыра"). Так или иначе, основные события всех этих историй происходят в основной Вселенной Азимова, во Вселенной, где уже готовы появиться и Селдон, и Фонд. И где живем мы с вами.
"Основание" ранее не экранизировалось. В 2018 году впервые его съемки были заказаны корпорацией Apple: исполнительными продюсерами и сценаристами стали Робин Азимова (дочь писателя), Дэвид Гойер и Джош Фриман, режиссер - Руперт Сандерс, Гэри Селдона играет Джаред Харрис.
Это очень современное, мощное, красивое и впечатляющее кино.
Посмотрите трейлеры.
А первые две серии "Основания" - тут.

Ирина Шевченко, InfoKava

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Мультимедиа
Смотреть еще
Общество / Технологии / Кино / Главные новости / Видео
Вчера, 23:30
Сериал "Фонд" по роману Азимова уже в прокате, пора создавать свой "план Селдона"
Сериал "Фонд" по роману Азимова уже в прокате, пора создавать свой "план Селдона"
Теперь за нами будут следить летающие комары-микрочипы
Теперь за нами будут следить летающие комары-микрочипы
Претендент на Оскар от Украины: лента "Плохие дороги" Натальи Ворожбит
Претендент на Оскар от Украины: лента "Плохие дороги" Натальи Ворожбит
Самая красивая мама Европы - украинка Зоряна Богдан
Самая красивая мама Европы - украинка Зоряна Богдан
Fering Pioneer с дальностью хода 7000 км - создал бывший инженер Ferrari и McLaren Бен Скотт-Геддес
Fering Pioneer с дальностью хода 7000 км - создал бывший инженер Ferrari и McLaren Бен Скотт-Геддес
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены