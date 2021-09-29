Сериал "Фонд" по роману Азимова уже в прокате, пора создавать свой "план Селдона"

Фантастическая сага "Основание" или "Фонд" по одноименной серии романов известного американского ученого-естественника, философа и писателя Айзека Азимова - уже в прокате. Правда, вышли пока только первые две серии и никто не знает, сколько их будет всего. Предполагается десять, но пути кинематографистов неисповедимы, а уложить несколько десятков тысяч лет будущей истории человечества в 10 эпизодов представляется спорным.

Эпическое полотно о путях развития человечества. Предвидение наших проблем, поражений, достижений и приобретений на протяжении предстоящих тысяч лет. И фантастическое допущение, что все это можно не просто предвидеть, не только просчитать, но и запрограммировать и воплотить эту глобальную программу в жизнь.

Именно так происходит в романе.

А сам роман о том, как все это происходило: просчитывание, программирование, воплощение, надежды и разочарования героев на пути к пониманию сущности процессов.

Завершение саги - парадоксальное. Спойлерить для тех, кто не читал, не будем. А те, кто читал - смогут оценить усилия сценаристов и режиссеров, предпринятые для достижения соответствия с замыслом автора или... Или разочароваться, не увидев полюбившегося знатокам процесса и итога.

"Основание" - не "Дюна", которую все тоже ожидают с нетерпением, и которую не первый раз переснимают именно для того, чтобы ухватить и воплотить первичные и самые ценные идеи автора, Френка Герберта. "Основание" - менее романтичная, менее фантастичная, но более прагматичная история, которая впечатляет именно реализмом и размахом: Азимов смело заглядывает на десятки тысяч лет вперед. Это не фентези. Тут нет ничего откровенно придуманного. Все берет начало в нашем настоящем мире и обусловлено именно его смыслами и реальными возможностями его развития.

Азимов первые книги будущей серии написал еще в 1951 году и посвятил работе над своим замыслом 40 лет. События всех его фантастических романов (даже тех, которые как бы не входят в серию "Основание") связаны, они происходят в одном и том же мире, в одной и той же Вселенной и это - наша Вселенная, наш мир, узнаваемый и близкий. Оттого и возникает ощущение предельной реалистичности и возможности всех событий из близкого и далекого будущего, которое рисует нам автор.

Но главное в том, для чего Азимов затеял весь этот проект.

Все дело в идее разумного управления будущим, которое он считал возможным. Азимов уверен, что мы не должны сидеть сложив руки и ждать какой-то милости то ли от природы, то ли от богов. Мы должны действовать сами. И показывает, как мы должны действовать. В общем, Азимов говорит, нет - он требует от нас вырастить настоящего Селдона и создать настоящий Фонд, который и должен в реальности отвечать за наше будущее, за наше благополучие в этом будущем. А еще Азимов учит нас не бояться искусственного разума, который мы сами для себя и создаем. Он учит нас пользоваться нашим детищем в наших же интересах и при этом - не терять своей уникальной человечности.

Азимова уже экранизировали ранее. Например, фантастический фильм "Я робот" поставлен по его произведениям, по отдельной серии о роботах. По Азимову сняты также чудесные фильмы: "Конец Вечности", "Уродливый мальчуган", "Фантастическое путешествие", "Двухсотлетний человек" и "Сумерки" ("Черная дыра"). Так или иначе, основные события всех этих историй происходят в основной Вселенной Азимова, во Вселенной, где уже готовы появиться и Селдон, и Фонд. И где живем мы с вами.

"Основание" ранее не экранизировалось. В 2018 году впервые его съемки были заказаны корпорацией Apple: исполнительными продюсерами и сценаристами стали Робин Азимова (дочь писателя), Дэвид Гойер и Джош Фриман, режиссер - Руперт Сандерс, Гэри Селдона играет Джаред Харрис.

Это очень современное, мощное, красивое и впечатляющее кино.

Посмотрите трейлеры.

А первые две серии "Основания" - тут.

Ирина Шевченко, InfoKava



