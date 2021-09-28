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Власть / Общество

Кабмин принял решение: не содержишь родителей - не получишь наследства

22:15, 28 сен 2021
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Граждане, которые не хотят или не могут ухаживать своих пожилых родителей и прибегают к услугам государственных интернатов для пожилых людей, будут обязаны компенсировать все расходы таких учреждений. В противном случае они лишатся права на наследство. Об этом пишет Диалог.

Документ разработали в Министерстве социальной политики с целью внедрения механизма защиты имущественных прав пожилых людей.
Авторы документа указывают: сейчас нередки случаи, когда совершеннолетние дети игнорируют законные обязанности по содержанию родителей и ухода за ними в периоды частичной или полной потери дееспособности (тяжелая болезнь, инвалидность, немощность). В результате пожилые люди оказываются в интернатах, пансионатах или других социальных учреждениях, где содержатся за государственный счет.
В связи с этим законопроектом предлагается:
* обязать совершеннолетних детей оплатить все расходы социальных служб на содержание их пожилых родителей, если самостоятельно они этого делать не могут или не хотят;
* предоставить право специализированным учреждениям по уходу и местной власти требовать возмещения расходов в судебном порядке, если лицо отказывается это делать добровольно;
* запретить гражданам, на которых оформлена опека по их родителей, вступать в права наследства, пока они не рассчитаются в полном объеме со специализированными учреждениями.
Также ужесточаются требования к законных опекунов, которые заключили договор пожизненного содержания и претендуют на наследство подопечного. В частности:
* на таких лиц также накладываются обязательства по компенсации расходов социальных служб, в случае невыполнения которых опекунов лишат права на наследство подопечного;
* опекунов обяжут материально обеспечивать подопечных фиксированной ежемесячной суммой, которая не должна быть не менее двух размеров прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (3708 грн), сейчас размер денежного обеспечения определяется исключительно по договоренности сторон;
* опекуны обязаны будут и удерживать подопечного, и ухаживать за ним в случае необходимости, сейчас можно выбрать или уход, или содержание, или же по желанию - и то, и другое;
* государственные и частные учреждения по уходу за престарелыми, а также местные органы власти получат право быть стороной в договоре пожизненного содержания и ухода и, соответственно, будут иметь право наследовать имущество подопечного.
Кроме того, законопроектом существенно расширяются полномочия органов опеки и попечительства. Без их разрешения опекун не сможет сдать квартиру подопечного в аренду. То же будет касаться и детей, на которых оформлена опека по их родителей. Сейчас такое ограничение действует только в отношении продажи или обмена жилья.
Кроме этого, органы опеки смогут заблокировать любую сделку в отношении имущества лица, находящегося под опекой. Запрет наложат в случае, если при проверке выяснится, что между опекуном и подопечным не достигнуто согласия относительно отчуждения или аренды имущества, или органу опеки покажется, что запланированная операция с имуществом противоречит интересам подопечного.

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