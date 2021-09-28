Наживались на онкобольных: медики Житомира выписывали, но не отдавали лекарства

Заведующий одного из отделений онкоцентра Житомирской области вместе с коллегой продавали аптекам препараты, которые были предназначенные для больных раком. Об этом сообщает МВД.

По предварительным данным, медики назначали препараты реальным людям, которые проходили противоопухолевую терапию. Однако онкобольные лекарств не получали. Препараты впоследствии по документам списывали, а на самом деле продавали представителям частных аптечных сетей в нескольких областях Украины по значительно заниженным ценам.

Согласно информации полиции, такая схема действовала по крайней мере на протяжении последних полгода, ежемесячно обеспечивая доход ее организаторов в размере примерно полмиллиона гривен.

В рамках расследования преступной схемы обогащения за счет онкобольных в служебных кабинетах врачей и в аптечных пунктах провели обыски. В этот же день в автомобиле одного из участников преступной схемы было изъято почти полмиллиона гривен и очередную партию лекарств (50 упаковок дорогого противоопухолевого препарата).

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители также устанавливают других людей, которые могут быть причастными к этой схеме.

За такое правонарушение предусмотрено ограничение свободы от 3 до 5 лет или лишение свободы от 3 до 8 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.