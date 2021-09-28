"Поддержать"
Тренды:
Новости
Теперь за нами будут следить летающие комары-микрочипы
Претендент на Оскар от Украины: лента "Плохие дороги" Натальи Ворожбит
Кабмин принял решение: не содержишь родителей - не получишь наследства
Наживались на онкобольных: медики Житомира выписывали, но не отдавали лекарства
Было бы смешно, если б не было печально: в Харькове проспект Жукова снова... Григоренко
Канада отменила 98% пошлин для украинских товаров
Самая красивая мама Европы - украинка Зоряна Богдан
Fering Pioneer с дальностью хода 7000 км - создал бывший инженер Ferrari и McLaren Бен Скотт-Геддес
Украина разочарована - Венгрия возмущена: нарушение договоров про дружбу и газ
Не подтвердил источник доходов: налоговая арестовала деньги харьковчанина при покупке авто и земли
Итоги выборов в ФРГ: пока еще ничего не ясно, но социал-демократы и "зеленые" впереди
Зимой мы не замерзнем и не вымрем, хотя все будет сложно
"Слуги" активно обогащаются: 58 депутатов фракции приобрели ценное имущество
Беларусь с подачи Лукашенко превращается в военную базу России. Украина отвечает
Спасибо, Саша Усик, спасибо! Но...
Все новости
Общество / Криминал

Наживались на онкобольных: медики Житомира выписывали, но не отдавали лекарства

22:00, 28 сен 2021
77

Заведующий одного из отделений онкоцентра Житомирской области вместе с коллегой продавали аптекам препараты, которые были предназначенные для больных раком. Об этом сообщает МВД.

По предварительным данным, медики назначали препараты реальным людям, которые проходили противоопухолевую терапию. Однако онкобольные лекарств не получали. Препараты впоследствии по документам списывали, а на самом деле продавали представителям частных аптечных сетей в нескольких областях Украины по значительно заниженным ценам.
Согласно информации полиции, такая схема действовала по крайней мере на протяжении последних полгода, ежемесячно обеспечивая доход ее организаторов в размере примерно полмиллиона гривен.
В рамках расследования преступной схемы обогащения за счет онкобольных в служебных кабинетах врачей и в аптечных пунктах провели обыски. В этот же день в автомобиле одного из участников преступной схемы было изъято почти полмиллиона гривен и очередную партию лекарств (50 упаковок дорогого противоопухолевого препарата).
Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители также устанавливают других людей, которые могут быть причастными к этой схеме.
За такое правонарушение предусмотрено ограничение свободы от 3 до 5 лет или лишение свободы от 3 до 8 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Мультимедиа
Смотреть еще
Технологии / Видео
Вчера, 23:25
Теперь за нами будут следить летающие комары-микрочипы
Теперь за нами будут следить летающие комары-микрочипы
Претендент на Оскар от Украины: лента "Плохие дороги" Натальи Ворожбит
Претендент на Оскар от Украины: лента "Плохие дороги" Натальи Ворожбит
Самая красивая мама Европы - украинка Зоряна Богдан
Самая красивая мама Европы - украинка Зоряна Богдан
Fering Pioneer с дальностью хода 7000 км - создал бывший инженер Ferrari и McLaren Бен Скотт-Геддес
Fering Pioneer с дальностью хода 7000 км - создал бывший инженер Ferrari и McLaren Бен Скотт-Геддес
Реактивные ранцы JetPack Aviation все чаще закупают военные. Впечатляющие кадры
Реактивные ранцы JetPack Aviation все чаще закупают военные. Впечатляющие кадры
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены