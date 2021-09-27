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Самая красивая мама Европы - украинка Зоряна Богдан

23:50, 27 сен 2021
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40-летняя мама 4 сыновей Зоряна Богдан покорила Европу на конкурсе красоты "Mrs. Europe". Украинка выиграла сразу в двух номинациях: "Mrs.Sport" и "Mrs.Mother of Europe", пишет Оbozrevatel.

Об этом сообщили на странице Woman Eastern Europe в Faceebok, отмечая, что за эту победу боролись 14 красавиц из 11 стран. Кокурс проходил в Таллинне, Эстония.
"Зоряна, спасибо Вам большое за искренность, доброту, врожденную скромность, острый ум и, конечно, красоту, – за все те черты, которыми Вы покорили наши сердца и – всей Европы!", – сказано в заявлении.
Львовянка не только воспитывает 4 сыновей, но и основала собственный женский клуб по триатлону "Мальвы", который помогает ей держать себя в форме. Женщина – финансист, однако любит участвовать в конкурсах красоты.
Напомним, что неделю назад Зоряна выиграла в номинации "Женщина Украина-Европа" во Львове, что и позволило ей попробовать свои силы в Эстонии.
Напомним, что ранее иевлянка Виктория Щелко выиграла Miss World Plus Size в ОАЭ. Девушка привезет престижный конкурс в Украину в 2022 году.

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