Fering Pioneer с дальностью хода 7000 км - создал бывший инженер Ferrari и McLaren Бен Скотт-Геддес

Британская компания выпустила внедорожник с экологически чистым электрифицированным двигателем, который разработан, чтобы легко преодолевать самые труднопроходимые местности. Об этом пишет Вuilding-tech.

Fering Pioneer - детище бывшего инженера Ferrari и McLaren Бена Скотта-Геддеса, который перепрофилировал суперкар и гоночные технологии, чтобы обеспечить экологическую ответственность и непревзойденные автономные возможности для самых экстремальных приключений.

Несмотря на свой внушительный внешний вид, Pioneer не больше типичного грузового фургона, короче Ford Mondeo Estate и весит столько же, сколько семейный хэтчбек.

Мощность обеспечивают два электродвигателя, что необычно для внедорожника. Но они идеально подходят для этой задачи, обеспечивая крутящий момент, управляемость и надежность. Они обеспечивают в общей сложности 600 Нм крутящего момента; больше, чем у сопоставимого дизеля 4х4.

Батарея обеспечивает нулевой локальный выброс вредных веществ, запас хода только для электричества составляет около 80 км. После этого доступен генератор расширителя диапазона Pioneer, чтобы вы смогли продолжить свое приключение.

Батарейные элементы Pioneer не такие, как в обычных электромобилях, поскольку на обычный химический состав литий-ионных аккумуляторов в значительной степени влияют экстремальные погодные условия. Вместо этого компания Fering использовала более сложные элементы из оксида титаната лития, которые разработаны, чтобы выдерживать экстремальные погодные условия.

Для более длительных приключений аккумулятор поддерживается трехцилиндровым двигателем внутреннего сгорания объемом 800 куб. см, работающим на биодизельном топливе. Постоянно работая на наиболее эффективном уровне, двигатель вырабатывает мощность для работы двигателей и зарядки аккумулятора при нормальном движении. Это означает, что аккумулятор может покрывать пиковые потребности в мощности - например, при подъеме в гору - за счет резервов энергии, которые затем пополняются во время крейсерского движения, стоянки или торможения.

Использование передовых материалов и технологий для трассы и суперкара позволило Pioneer переписать правила прочности и легкости. Снаряженная масса в сухом состоянии составляет около 1500 кг - столько же, сколько у хэтчбека среднего размера.

Это стало возможным благодаря использованию алюминиевой пространственной рамы с композитными элементами, а внешние панели сделаны из прочной ткани. Этот материал, похожий на холст, который можно найти в высококачественных походных ботинках, не боится повреждений, легко заменяется и обладает лучшими изоляционными свойствами, чем металлическая кожа.

Сочетание легкого веса и эффективной трансмиссии обеспечивает исключительную экономию топлива. Ожидается, что даже с разряженными батареями Pioneer будет выдавать около 80 км - половина расхода топлива других полноприводных автомобилей и сопоставима с дизельным хэтчбеком.

Эффективность также означает, что Pioneer может обладать невероятной способностью жить в автономном режиме и выживать в экспедициях в отдаленные районы, не беспокоясь о дозаправке. С установленными баками дальнего действия Fering сможет проехать 7000 км без остановки. Если такой экстремальный диапазон не нужен для миссии, резервуары можно поменять на воду, чтобы обеспечить свежими припасами на миссии.

Поскольку автомобиль Fering isa разработан с учетом адаптируемости, его можно легко модифицировать или модернизировать в соответствии с потребностями клиента и назначением. Могут использоваться батареи большего размера и различные расширители диапазона, например двигатели на спиртовом топливе или топливные элементы.

Комбинация батареи и генератора также делает Pioneer идеальным для использования в аварийных службах, где электрическое аварийное оборудование и освещение можно использовать в удаленных местах.

Такая адаптивность означает, что у Pioneer не ожидается «конца срока службы», который потребует его утилизации и вторичной переработки. Его легко ремонтировать и модернизировать, что дает ему неограниченный срок службы.

Первый прототип Pioneer уже проходит процесс тестирования и оценивается первыми заказчиками и организациями. Серийное производство начнется в Великобритании в первой половине 2022 года.