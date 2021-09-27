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Финансы / Коррупция

Не подтвердил источник доходов: налоговая арестовала деньги харьковчанина при покупке авто и земли

22:50, 27 сен 2021
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В Харьковской области разоблачили украинца, который приобрел целый ряд авто и земельных участков на сумму 26 млн грн и не подтвердил источники своего дохода. На средства за это наложили арест, пишет Оbozrevatel.

"При этом произведенные расходы в несколько раз превышали официальные доходы указанного лица. Операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем", – сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины 27 сентября.
"Органом предварительного расследования приняты неотложные следственные действия, по результатам которых на денежные средства гражданина в сумме более 26 млн грн наложен арест. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", – говорится в сообщении.
Как объяснили в Государственной налоговой службе, мониторингу в Украине подлежат два вида финансовых операций. Речь идет о пороговых и подозрительных.
Финансовые операции являются пороговыми, если:
* сумма, на которую осуществляется каждая из них, равна или превышает 400 тыс. грн (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры, – 55 тыс. грн);
* равна или превышает сумму в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, которая эквивалентна по официальному курсу гривни в 400 тыс. грн. на момент проведения.
При этом есть один или более следующих признаков:
* зачисление или перевод средств, предоставление или получение кредита в случае, если хотя бы одна из сторон имеет регистрацию в государстве, которое не выполняет рекомендации международных организаций, задействованных в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма;
* финансовые операции политически значимых лиц, членов их семей и/или лиц, связанных с политически значимыми лицами;
* финансовые операции по переводу средств за границу (в том числе в страны, зачисленные в оффшорные зоны);
* финансовые операции с наличными (внесение, перевод, получение средств).
Переводы независимо от суммы, на которую они проводятся, считаются подозрительными, если проверяющий подозревает, что они являются результатом преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма.
Как ранее сообщал Obozrevatel: 
* в Украине с 1 сентября началась кампания по добровольному декларированию. Подать декларацию можно через электронный кабинет Государственной налоговой службы;
* украинец, который хочет перевести 10 тыс. грн родственнику, скорее всего, под финансовый мониторинг не попадет, однако наличкой с помощью терминала анонимно перевести такую сумму одним платежом не удастся.

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