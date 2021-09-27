Зимой мы не замерзнем и не вымрем, хотя все будет сложно

Всех волнует, что будет с тарифами с 1 октября. В принципе - ничего хорошего. Но и катастрофы не предвидится. Премьер даже заверил, что денег на субсидии до конца года хватит. Об этом - в материале УНИАН.

Тарифы на электроэнергию:

В частности будет изменен тариф на электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики. С 1 октября 2021 года цена электроэнергии будет снижена для 80% бытовых потребителей и составит 1,44 грн/кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-ч. При этом, если домохозяйство использует сверх этой нормы, то все потребленное электричество необходимо будет оплатить по полной цене – 1,68 грн за кВт-ч.

Тарифы на газ:

С 1 октября 2021 года газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" вводит новый тарифный план "Комфортный сезон", который позволит платить за газ равномерными частями ежемесячно. Об этом говорится на сайте компании. Тарифный план будет действовать с 1 октября до 30 апреля. Цена на газ в тарифном плане составляет 7,96 грн за куб. м с НДС без стоимости распределения (доставки), и эта цена зафиксирована на весь отопительный сезон. Общая сумма к оплате в новом тарифном плане определяется при подключении клиента - в соответствии с объемом газа, который жильцы конкретного домохозяйства в среднем потребляют в течение отопительного сезона (с октября и до конца апреля). В течение семи месяцев клиент платит равномерными частями, а именно - 1/7 от стоимости зарезервированного объема газа. Необходимый объем газа в отопительный сезон рассчитывается, учитывая исторические данные об использовании газа конкретным клиентом и в соответствии с его типом потребления. В частности, тип "Приготовление пищи" (50-200 куб. м газа в месяц), "Приготовление пищи и подогрев воды" (150-500 куб. м газа в месяц), а также тип "Отопление" (800-20000 куб. м газа в месяц). Подключиться на этот тарифный план можно в личном кабинете потребителя, подав заявку. Клиенты компании могут получить дополнительную скидку в 1% в следующем месяце, если будут оплачивать счета за голубое топливо до 15 числа.

Тарифы на отопление:

С 1 октября 2021 года в Украине тарифы на отопление увеличатся до 40%, зависимости от населенного пункта. Об этом говорится в постановлении Кабмина №859. Средневзвешенная стоимость 1 гигакалории тепла будет на уровне 2151,77−2433,90 грн/м кв.

Тарифы на горячую воду:

С 1 октября 2021 года согласно постановлению Кабмина №859, средний тариф на горячее водоснабжение будет составлять 109,55−122,17 грн/м куб. в зависимости от типа дома.

Подготовка к отопительному сезону: