"Поддержать"
Тренды:
Новости
Монополизация власти: куда смотрит антимонопольный комитет
Российские боевые учения: из Беларуси не ушли, в Донбассе начали
Днепр в эпицентре блогерского внимания: фестиваль блогеров "Днепровский пост-2021"
Дров наломали, но переголосовывать не будут
Покушение на Шефира: Москаль и Учайкин сомневаются в обстоятельствах и не доверяют правоохранителям
В Украине уже 2,387 млн случаев COVID-19, в сутки - 8 267
Удивительные места Украины. Древляне: на краю эпохи
Ну, что, господа олигархи: приехали! Зеленский пророчит новую эру
В зоне ООС: сегодня ранено два военных ЗСУ, за полгода 62 потери среди гражданских
Xiaomi Redmi 9: смартфон, который вам понравится
Неизвестный ТикТокер угрожает школе в Днепре: полиция проверяет
Самообразование - не хуже любого другого: Кабмин Украины решил признавать его
Антирекорд осени: в Украине за сутки - 7 866 случаев COVID-19
Угольные регионы Украины до 2030 г. трансформируют, решило правительство
Президент Украины Владимир Зеленский остро выступил на дебатах Генассамблеи ООН
Все новости
Политика / Война / Армия

Российские боевые учения: из Беларуси не ушли, в Донбассе начали

00:30, 26 сен 2021
61

Сепаратисты проводят масштабные учения с привлечением гражданских сил и резервистов. К учениям с выполнением стрельб и использованием боевых машин сепаратисты привлекли гражданские силы и резервистов.Об этом сообщает Минобороны Украины.

"Российское оккупационное командование на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях наращивает интенсивность боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК", - сказано в сообщении.
Враг начал масштабные мобилизационные командно-штабные учения с привлечением гражданских сил и средств и призванных на сборы резервистов.
В этом году российские войска на Донбассе проводят сборы с резервистами в два этапа: подготовительный (21-25 сентября) и зачетный (4-8 октября).
При этом сепаратисты под руководством российских инструкторов ведут интенсивные учения по артиллерийским, танковым, мотострелковым, разведывательным и инженерно-саперным подразделениям с выполнением стрельб, использованием боевых машин и по разведывательно-диверсионной подготовке.

* * *

А тем временем войска РФ уже окапываются на границе Украины с Беларусью. В интервью Радио Свобода главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о том, что российско-белорусские учения, согласно официальной версии, уже завершены, но массового возвращения военных подразделений в России пока не фиксируется. В маневрах были задействованы 19 батальонно-тактических групп, которые появились в качестве усиления, как на русской, так и на белорусской территории. В каждой группе - около тысячи человек, и они выполняют задачи в Южном военном округе, в районах, приближенных к украинским границам.
"Несмотря на то, что 16 сентября официально по телевизору показывали, что прошло торжественное закрытия (учений "Запад-2021"), на сегодня мы не фиксируем массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление. А их было 19 на сегодня, они появились дополнительно прежде всего во время проведения этих учений и на территории Республики Беларусь, и на территории Российской Федерации", - отметил Залужный.
По словам военачальника, военные подразделения РФ по-прежнему выполняют свои задачи в Южном военном округе у границ с Украиной. Причем каждая из таких групп насчитывает около 1 000 человек.
"Они не стоят с автоматами вдоль нашей границы. Они находятся в соответствующих районах, приближенных к государственной границе", - сказал военный.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что учения России и Беларуси Запад-2021 стали вызовом для Украины. В ответ Киев начал свои военные маневры совместно с НАТО. 


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Мультимедиа
Смотреть еще
Бизнес / Технологии / Видео
20-09-2021, 21:00
Реактивные ранцы JetPack Aviation все чаще закупают военные. Впечатляющие кадры
Реактивные ранцы JetPack Aviation все чаще закупают военные. Впечатляющие кадры
Как "Чумак" отравляет подсолнечник и всех тех, кто пользуется его маслом
Как "Чумак" отравляет подсолнечник и всех тех, кто пользуется его маслом
Международные учения Rapid Trident-2021 стартовали в Украине: 6 тыс военных из 15 стран
Международные учения Rapid Trident-2021 стартовали в Украине: 6 тыс военных из 15 стран
Казацкие поединки на чемпионате в Одессе: танцы с серпами, Октагон и полный контакт
Казацкие поединки на чемпионате в Одессе: танцы с серпами, Октагон и полный контакт
Джентрификация по-украински: вторая жизнь депрессивного львовского района Подзамче
Джентрификация по-украински: вторая жизнь депрессивного львовского района Подзамче
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены