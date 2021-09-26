Российские боевые учения: из Беларуси не ушли, в Донбассе начали

Сепаратисты проводят масштабные учения с привлечением гражданских сил и резервистов. К учениям с выполнением стрельб и использованием боевых машин сепаратисты привлекли гражданские силы и резервистов.Об этом сообщает Минобороны Украины.

"Российское оккупационное командование на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях наращивает интенсивность боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК", - сказано в сообщении.

Враг начал масштабные мобилизационные командно-штабные учения с привлечением гражданских сил и средств и призванных на сборы резервистов.

В этом году российские войска на Донбассе проводят сборы с резервистами в два этапа: подготовительный (21-25 сентября) и зачетный (4-8 октября).

При этом сепаратисты под руководством российских инструкторов ведут интенсивные учения по артиллерийским, танковым, мотострелковым, разведывательным и инженерно-саперным подразделениям с выполнением стрельб, использованием боевых машин и по разведывательно-диверсионной подготовке.

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А тем временем войска РФ уже окапываются на границе Украины с Беларусью. В интервью Радио Свобода главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о том, что российско-белорусские учения, согласно официальной версии, уже завершены, но массового возвращения военных подразделений в России пока не фиксируется. В маневрах были задействованы 19 батальонно-тактических групп, которые появились в качестве усиления, как на русской, так и на белорусской территории. В каждой группе - около тысячи человек, и они выполняют задачи в Южном военном округе, в районах, приближенных к украинским границам.

"Несмотря на то, что 16 сентября официально по телевизору показывали, что прошло торжественное закрытия (учений "Запад-2021"), на сегодня мы не фиксируем массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление. А их было 19 на сегодня, они появились дополнительно прежде всего во время проведения этих учений и на территории Республики Беларусь, и на территории Российской Федерации", - отметил Залужный.

По словам военачальника, военные подразделения РФ по-прежнему выполняют свои задачи в Южном военном округе у границ с Украиной. Причем каждая из таких групп насчитывает около 1 000 человек.

"Они не стоят с автоматами вдоль нашей границы. Они находятся в соответствующих районах, приближенных к государственной границе", - сказал военный.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что учения России и Беларуси Запад-2021 стали вызовом для Украины. В ответ Киев начал свои военные маневры совместно с НАТО.



