Днепр в эпицентре блогерского внимания: фестиваль блогеров "Днепровский пост-2021"

В Днепре 25-26 сентября в рамках программы "Культурная столица" стартует 5-й Всеукраинский фестиваль блогеров "Днепровский пост-2021". В городе будут фестивалить украинские звезды Тik-tok и Instagram, популярные ютуберы и топовые Facebook-блоггеры.

В этом году среди звезд украинского виртуального информационного пространства: Павел Казарин, Татуся Бо, Аркадий Бабченко, Роман Скрыпин, Юрий Гудименко, Евгений Кузьменко, Денис Казанский, Богдан Процишин, Марина Данилюк-Ярмолаева, Богдан Буткевич, Александр Соколовский и Евгений Гендин. "Читабельные фигуры" сойдут с интернет-платформ и предстанут перед глазами людей на Facebook Stage, чтоб подилитися с ними мнениями об общественно-важных аспектах нашей жизни.

"Темы дискуссий фестиваля полярные. Медийщики будут говорить об информационной безопасности и независимых СМИ, бизнес - о маркетинге и успешных бизнес-моделях. Коснемся и тем образования, материнства и отцовства. Кроме того, в списке приглашенных есть блоггеры, которых беспокоит вопрос "Как из блогера превратиться в политика и жалеть об этом каждый день", - говорит Евгений Гендин, идейный вдохновитель и организатор фестиваля "Днепровский пост", внештатный советник городского головы Днепра по вопросам культуры.

Челенджи, короткое вирусное видео, минимум текста и максимум развлечений, которые приятно воспринимать визуально - так наступает новая Тik-tok-реальность. И в ней уже есть собственные лидеры мнений. Платформу Тik-tok на фестивале представят TenYujin (6.1 млн Тик-Ток) Лиза Найс (2.2 млн Тик-Ток), LEONP (1.1 млн Тик-Ток).

"Фестиваль "вырос" из Фейсбука. Но мы не можем игнорировать

тренды современности. В Тik-tok и Instagram огромная аудитория. И люди с миллионными аудиториями так или иначе влияют. И несут определенные месседжи. Нам интересно их услышать", - отмечает Евгений Хорошилов, начальник управления культуры Департамента гуманитарной политики Днепровской городского совета.

"Днепровский пост" - это единственный фестиваль в Днепре, который предоставляет возможность обсуждать глобальные и конкретные события в стране, тенденции и мечты. Одна из самых больших ценностей фестиваля - он позволяет собраться медийным лидерам и разложить по полочкам закрученные и сложные общественные конструкции. Это как посиделки с родственниками и друзьями на импровизированной кухне. Искренне и по-детски правдиво.

"Днепряне иметь возможность пообщаться с теми, за кем

следят в интернете. И эти фан-встречи будут бесплатными. Локации фестиваля "Днепровский пост" открыты для всех ", - отмечает директор Всеукраинского фестиваля блогеров Руслан Анфилов.

На фестивале будут работать три локации: Facebook Stage (концерт-холл Bubamara, ул. Вернадского, 1/3), Stage Тик-ТокTalents (парк им. Т. Г. Шевченко), Stage "Креативные города, люди и правда" (Creative state of Dnipro, ул. Баррикадная, 16).

Списки пока пополняются новыми именами. Уже известно, что на фестиваль приедут заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко и Виктория Давыдова, советник по вопросам прессы и информации Представительства ЕС в Украине.

Перед официальным открытием фестиваля, которое запланировано на 13:00 в концерт-холле Bubamara (ул. Вернадского, 1/3), блогеры проедут по центру города на самокатах. Кто именно осуществит путешествие самокатом - пока интрига. Старт пробега в 11:30 от Музея украинской живописи (пл. Троицкая, 5А). К компании известных и знаменитых может присоединиться каждый желающий!

Уверены, соцсети "миллионников" в рамках фестиваля взорвутся интересным контентом о Днепре. Поэтому готовьтесь лайкать, репоститы и дискутировать! Будет горячо!



