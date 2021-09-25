Дров наломали, но переголосовывать не будут

Народные депутаты таки приняли Закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным воздействием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" № 5599. Политический эксперт Павел Нусс поделился с изданием "Комментарии" своей точкой зрения относительно утверждения "законопроекта о деолигархизации".

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Эксперт Павел Нусс отметил, что этот новый закон был принят с грубым нарушением законодательства, нарушением регламента и провел параллель с Россией при президенте Путине.

"Слуги решили, что правок в Закон надо только 13. Оппозиционные правки заблокированы. Парламентаризм убит. С грубым нарушением закона, регламента и всего чего можно Верховная Рада приняла закон о создании реестра олигархов и о лишении их некоторых прав. Официально сегодня Украина превращена в аналог путинской России. Путин также "боролся" с "олигархами", взяв под контроль, а фактически рейданул их активы со всеми вытекающими отсюда последствиями для самой России. Самое удивительное, что "ЗА" проголосовали наиболее олигархические фракции и группы "Доверие" Веревского и "За будущее" Коломойского", — отметил эксперт.

Также Павел Нусс добавил, что закон о "деолигархизации" принят с учетом того, что действующая власть преследует определенные политические цели.

"Смотрю на этот беспредел Зе-фракции и вице-спикера Стефанчука, который грубым способом, нарушив регламент, протягивает так называемый "закон об олигархах", и понимаю, что мы были правы, когда говорили, что этот закон исключительно против Порошенко и за узурпацию власти", — рассказал Нусс.

Эксперт добавил, что президент предложил внести правку о праве Антимонопольного комитета, а не СНБО вносить олигархов в реестр и назвал принятие этой поправки наскоро "грязной работой". Кроме того, Павел Нусс отметил, что Венецианская комиссия осуждает эту редакцию закона, но власти похоже все равно.

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Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Раде переголосовать статью 5 закона "об олигархах" из-за правововой коллизии, возникшей в результате вчерашнего голосования. Об этом УНН рассказал представитель Президента в Конституционном Суде Украины, нардеп Федор Вениславский, который также является и членом соответствующего комитета ВР.

Верховная Рада должна переголосовать законопроект об олигархах № 5599, принятый народными депутатами накануне, чтобы исправить юридическую коллизию, иначе его не подпишут. Соответствующее обращение от оборонного комитета Рады обнародовал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram-канале.

По его словам, проблема в том, что учли одновременно 3-и (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.

"Соответственно теперь хотят снова переголосовать статью 5 закона. Статья о том, как олигарх признается олигархом", - отметил он.

В то же время одна из спорных поправок - авторства председателя ВР Дмитрия Разумкова. Он уже даже поблагодарил ВР и комитет за поддержку его правки по номеру 398.

"Спасибо и комитету, и Верховной Раде Украины, которая поддержала мою с коллегами правку под номером 398! Теперь НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить лицо в реестр олигархов!" - написал Разумков на своей странице в Facebook.

"Устранение противоречий в принятом Верховной Радой законе осуществляется в соответствии со ст. 131 закона о регламенте. Это статья, как раз определяет такие технические моменты, когда в принятом законе возникли противоречия, - сказал Вениславский, - Учитывая то сопротивление и шум, который вчера имел место в зале, я думаю, что это тот сценарий, который имели целью те, кто блокировал трибуну, кричали и тому подобное. В такой ситуации обычно не сложно допустить ошибку".

По словам нардепа, это не единичный случай в законодательной деятельности парламента - такие ситуации случались и раньше.

"Комитет сегодня провел заседание и рекомендовал Верховной Раде Украины рассмотреть с целью устранения противоречий статью 5 и переголосовать в редакции, предложенной комитетом. Это технический момент, предусмотренный законом о Регламенте", - рассказал нардеп.

Для вынесения вопроса на рассмотрение не нужно собирать подписи, заявил он.

"Этот вопрос выносится на рассмотрение парламента даже до предварительного внесения в повестку дня, надо только чтобы председатель Верховной Рады сегодняшнее решение Комитета учел и внес на рассмотрение парламента в соответствии ст. 131 закона о Регламенте ст. 5 чтобы мы ее переголосовали с целью устранения противоречий", - пояснил собеседник УНН.

На момент разговора с журналистом он сообщил, что председатель ВР еще не внес на рассмотрение Верховной Рады этот вопрос.

"Если он внесет сегодня - возможно сегодня проголосуем... Если сегодня не примем - на следующей пленарной неделе мы его сразу проголосуем", - добавил Вениславский.

Напомним

Статья 131 Регламента ВР предусматривает, что в случае выявления в поданом на подпись тексте закона редакционных неточностей или явных несогласованностей между его положениями председатель Верховной Рады Украины может внести на рассмотрение Верховной Рады предложения по устранению таких неточностей или несогласованностей. При этом, как сообщил член комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР Павел Фролов, речь идет именно о спикере парламента, а не заместителях.

"По регламенту - председатель (Верховной Рады - ред.)", - сказал Фролов, отвечая на вопрос о том, кто может вносить вопросы на рассмотрение зала.

Дмитрий Разумков сейчас находится на самоизоляции. Ранее у него обнаружили COVID-19. Обязанности спикера выполняют его заместители Руслан Стефанчук и Елена Кондратюк. Однако официального распоряжения о возложении обязанностей на кого-то из них нет.



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Закон об олигархах передадут на подпись и не будут переголосовывать одну из его статей, поскольку взаимоисключающих поправок к этому документу проголосовано не было, сообщил представитель президента в КСУ, глава рабочей группы по законопроекту об олигархах Федор Вениславский. https://www.rbc.ua/

Утром народные депутаты обнаружили, что проголосованная версия закона якобы содержит три взаимоисключающие поправки под номером 396, 398, 406. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов. В частности, одна из этих поправок авторства спикера Дмитрия Разумкова предлагала, что определять олигархов должно не СНБО, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при НАПК. Однако, по словам Вениславского, депутатов "ввели в заблуждение работники аппарата ВР".

"Нас ввели в заблуждение работники аппарата ВР. Мы детально проанализировали вчерашнее голосование и пришли к выводу, что все хорошо. Были проголосованы только предложения комитета. Ни одна другая правка на голосование не ставилась, а следовательно, в соответствии с регламентом, не может считаться принятой. То есть никаких взаимоисключающих правок проголосовано не было", - пояснил глава рабочей группы по законопроекту об олигархах.

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Принятый Верховной Радой закон об олигархах по сути является антимонопольным законом, считает глава Минюста Денис Малюська. Об этом министр юстиции заявил в эфире программы "Право на власть", передает Укринформ. https://www.ukrinform.ua/

"На самом деле закон очень четкий и понятный, его сложно будет обойти олигархам. Хочу сказать, что законом не запрещается олигархам быть бенефициарами СМИ. Ограничение немного тоньше, они скорректированы таким образом, чтобы не подвергаться нарушениям прав человека, или каким-то негативным решениям КСУ или ЕСПЧ впоследствии", - рассказал Малюська.

По его словам, по сути этот закон является антимонопольным, потому что определяет, что в Украине есть люди, которые символизируют слияние медиа, крупного бизнеса и власти.

"И распределение этих ветвей, создание стимулов, чтобы это распределение состоялось - по сути тот же андбандлинг - это и есть этот закон. Он устанавливает льготный период - будет полгода, чтобы олигархи добровольно осуществили это распределение и лишились какого-либо из признаков олигарха, предусмотренных законом", - отметил глава Минюста.

По его словам, если олигархи в течение этого периода станут простым бизнесом, на них не будут распространяться ограничения, предусмотренные законом, "они будут как классические крупные бизнесмены". А те, кто не отойдет от политики, или от медиа, или не избавится от монопольного бизнеса, - попадут в реестр олигархов и, в частности, не смогут участвовать в большой приватизации.

Отвечая на вопрос, какой будет ответственность для чиновника, который не покажет, что контактирует с олигархом, министр уточнил: "Как правило, это увольнение".

"У нас впервые появляются правила игры: что оппозиционные фракции, провластные - все будут отчитываться. И я буду отчитываться, если мне кто-то (из олигархов. - Ред.) позвонит и пригласит на кофе", - сказал Малюська.

Он также пояснил, кто считается представителем олигарха: "Это лицо, которое выходит на контакт в интересах и от имени олигарха. То есть, если кто-то звонит, говорит: "Здравствуйте, я от олигарха такого-то", а если не олигарха, просто называет фамилию, и хочет поговорить о Центрэнерго, или о металлургическом заводе - понятно. Декларацию о контакте подал - спишь спокойно. Это цивилизованные правила".







