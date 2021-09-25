Покушение на Шефира: Москаль и Учайкин сомневаются в обстоятельствах и не доверяют правоохранителям

Все сомнительно и неоднозначно. Вопросов о покушении больше, чем ответов на них, и это наводит на всякие серьезные размышления. О странных обстоятельствах в деле покушения на советника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира рассказал в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" экс-председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

"20 гильз нашли, а где 18 пуль? Второе. Как могли 20 выстрелов сделать по машине, которая движется? 50-40 км/ч двигается, и одиночными выстрелами, потому что говорит "великий эксперт", замминистра иностранных дел Енин, что стреляли одиночными. Тогда бы все пули попали в багажник. Почему за три дня до этого поехал на СТО водитель, потому что не открывалось стекло в машине? Стекло не открывалось, потому что там стояли титановые пластины, которые бы не пропустили пули, и он их вынул. А Шефир об этом не знал?" — сказал он.

Также Москаль задался вопросом, откуда стреляли по машине и почему раненого водителя повезли в больницу "Феофания".

"Почему пули не прошли навылет? Стреляли из автомата, две пули вошло в ногу, как пафосно объявил Арахамия, а где 18? Как можно стрелять, когда киллеры засели внизу, я сам поехал на трассу, посмотрел. Это невозможно, так как машина наверху, траектория пуль должна была идти под углом. А тут четко видно, что пули шли прямо. Скорее всего, в лесу стреляли с небольшого расстояния. Если водитель был ранен в ногу, где кровь в салоне? Нет.

Почему повезли в "Феофанию"? Скорая помощь везет в ургентную больницу, где постоянно хирурги, анестезиологи. "Феофания" это дом отдыха, там делают плановые операции. Чтобы спрятать от журналистов! И тому подобное. Я еще могу продолжить, не хватит эфирного времени", — сказал он.

Напомним

22 сентября возле села Лесники Киево-Святошинского района стреляли по автомобилю первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Ранен водитель, Шефир не пострадал.

Глава МВД Денис Монастырский считает, что стрельба по автомобилю Сергея Шефира - это покушение на убийство, а не попытка запугать. В свою очередь, глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что пока следствием рассматривается три версии произошедшего.

"На данный момент, с учетом полученных предварительных данных, рассматриваем три основные версии совершенного преступления - в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Также рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств", — заявил он.

Видео тут.

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Ситуацию Апострофу прокомментировал также глава Украинской ассоциации собственников оружия Георгий УЧАЙКИН:

"Если говорить не о мотивах – внутренние это разборки или внешние, или что-то еще, то стоит обратить внимание не множество нестыковок в представленной нам версии событий. Я общаюсь с коллегами, и мы не можем найти ответы на очень простые вопросы.

Во-первых, почему использовалось автоматическое оружие, если при покушениях наиболее эффективным и общепризнанным инструментом считается снайперская винтовка? В нашей стране это часто может быть и гранатомет - все-таки у нас 7 лет идет война, и такие вещи спокойно можно найти на "черном рынке".

Во-вторых, почему избрано такое место? Автомобиль движется на скорости, как мы с коллегами допускаем, не менее 60 км в час. Если это так, то есть машина проезжает 16 метров в секунду – очень сложно с автоматического оружия попасть по движущейся цели столько раз, ведь в поле обстрела объект находится максимально 3 секунды.

В-третьих, почему, если говорят, что машина не бронированная, мы не видим исходящих отверстий от пуль с другой ее стороны. Общеизвестно, что пуля от М-62 калибром 7,62 мм пробивает автомобиль, потому что для нее толщина металла на дверях не создает значимых препятствий. Не все бронежилеты выдерживают эту пулю, не говоря уже об обычном металле.

В-четвертых, если автомобиль бронированный – как удалось ранить водителя? Если его ранили, почему нам не показывают салон изнутри (хотя, возможно, это делается в каких-то интересах следствия)?

В-пятых, если водитель ранен, а это нерядовой урон организму - почему мы не видим на пороге машины (он же выходил из машины, или вылазил) или вокруг нее ни одной капли крови рядом с водительской дверью?

Вопросы накапливаются, их становится все больше, и логичных ответов на них пока нет.

Безусловно, эти вопросы нужно ставить компетентным органам, должно быть проведено, по крайней мере, две экспертизы. Это баллистическая экспертиза, которая бы дала точный ответ, какой боеприпас использовался, и трасологическая экспертиза, которая просчитала бы углы обстрела и ответила на вопрос, откуда он велся – сверху, снизу (в том месте на трассе еще отбойник есть). Вопросов, на самом деле, миллион.

Вместе с тем, мы четко понимаем, что если вопросы будут ставить украинским экспертам, о которых Денис Бигус на днях обнародовал довольно показательный материал (речь идет о расследовании о коррупционных действиях директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина и его семьи - "Апостроф"), и на ответы которых не очень-то можно полагаться.

И еще один момент. Я знаю многих владельцев оружия и профи среди них, но не могу вспомнить, кто из них мог бы воссоздать такое количество попаданий, о котором нам говорят. В спорте есть такое классное упражнение "бегущий кабан", когда мишень двигается со скоростью 4 метра в секунду и в нее надо попасть - даже один раз получается далеко не у всех, два раза еще сложнее, я уж не говорю о 10 или больше попаданиях. Может, и есть такие суперкрутые спецы, но я о них не слышал.

Можно провести следственный эксперимент, взять аналогичный автомобиль, воссоздать все обстоятельства происшествия, попробовать сделать такое же количество выстрелов – тут, опять-таки, вопрос к экспертам, но отечественным я бы не доверился. Действовать нужно быстро, потому что иногда исчезают вещдоки. Нужно осмотреть входные отверстия от ранений на одежде потерпевшего, под каким углом вошла пуля, какая, собственно, была пуля, со стальным сердечником или нет. Тогда можно и до мотивов добраться – может, действительно испугать хотели? Будем надеяться, что наше объективное следствие всех найдет и накажет, желательно с помощью иностранных экспертов".







