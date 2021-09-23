В зоне ООС: сегодня ранено два военных ЗСУ, за полгода 62 потери среди гражданских

За прошедшие сутки, 22 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения значительно возросла, ранены двое военных. Об этом информируют в штабе ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации наращивали обстрелы позиций украинских защитников, 12 раз нарушив режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. В направлении Светлодарска противник открывал прицельный огонь по позициям украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы.

На Приазовье враг трижды применил беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществил сброс ВОГ-17 у Павлополь и дважды у Водяного. Также вблизи этих населенных пунктов противник трижды совершил обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, два из которых в сторону Водяного.

Российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия в районе населенных пунктов зайцев и Новотошковское. Кроме того, неподалеку Новотошкивськогоо незаконные вооруженные формирования дважды применили гранатометы различных систем.

Вблизи Причепиловка российско-оккупационные войска дважды применили запрещено вооружение, совершив 23 выстрела из минометов калибра 120 мм.

“В результате враждебных действий два военнослужащего Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Им была оказана неотложная домедицинскую помощь и эвакуированы в госпиталь. Состояние здоровья воинов — удовлетворительное ”, - говорится в штабе ООС.

Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешено минского договоренностями вооружения. Благодаря усилиям наших воинов рубеже украинских подразделений остались неизменными.

“По сообщениям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине, в течение отчетного периода количество нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта была на 369% выше за предыдущие шесть месяцев, с 1 августа 2020 до 31 января 2021 года (39 806 и 8484 соответственно)”, — говорится в докладе.

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Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 62 потери среди гражданского населения на Донбассе за полгода. Об этом говорится в новом докладе УВКПЧ за период с 1 февраля по 31 июля 2021 года. https://www.ohchr.org/

"УВКПЧ зафиксировало 62 потери среди гражданского населения за отчетный период. В общем, 15 человек погибли (11 мужчин, трое мальчиков и одна девочка) и 47 получили ранения (30 мужчин, 13 женщин, трое мальчиков и одна девочка), что на 51% больше, чем за предыдущие шесть месяцев", - сообщили в УВКПЧ.

Согласно докладу, от боевых действий пострадали 13 гражданских лиц, еще 47 - по причине инцидентов, связанных с минами и обращением с взрывоопасными предметами - последствиями войны.

Что касается боевых действий, то 77% - четверо погибших и шестеро раненых - были зафиксированы на территории, не контролируемых правительством, а 23% - трое раненых - на части территории Донецкой области, контролируемой правительством.

Дополнительно, один человек были убит в результате "инцидента с безопасностью", и одну женщину избил солдат, заявили в управлении.

Сообщается, что на протяжении всего периода конфликта, с 14 апреля 2014 года до 31 июля 2021 года, УВКПЧ зафиксировало 3092 гражданских лица, погибших в связи с конфликтом (1839 мужчин, 1064 женщин, 102 мальчиков, 50 девочек и 37 взрослых, половина которых неизвестна). Принимая во внимание 298 погибших 17 июля 2014 года на борту рейса MH17 Малайзийских авиалиний, общее количество гражданских лиц, погибших из-за конфликта, составляло не менее 3390 человек. Количество случаев ранения гражданских лиц оценивается в более чем 7000.

Ранее в ООН сообщали, что во время вооруженного конфликта на востоке Украины жертвами насилия стали стали около 4000 задержанных с обеих воюющих сторон. Около 2500 случаев пыток зафиксировано со стороны вооруженных групп на территории, не контролируемой правительством.



