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Общество / Криминал

Неизвестный ТикТокер угрожает школе в Днепре: полиция проверяет

22:30, 23 сен 2021
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В социальной сети ТікТок заявились видео и публикации из неизвестного аккаунта с угрозами УВО № 136 в Днепре. Сейчас профиль заблокирован. Об этом в Телеграмм сообщает Департамент гуманитарной политики Днепровской городского совета.

“В социальной сети ТікТок заявились видео и публикации из неизвестного аккаунта с угрозами УВО № 136. Профиль того, кто публиковал эти видео заблокирован”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что 21 сентября по истечению 5 урока ученики 2 (6) — А класса после урока возвращались в помещение школы вместе с учителем и заметили подозрительного мужчину, который проходил мимо школы, по словам детей, он держал в руках дробовик.
“В школу ни одно подозрительное лицо не заходило. Администрация заведения сообщила полицию о подозрительном лице. И в УВО была направлена патрульная полиция. Территория школы была проверена”, — отмечается в сообщении.
Департамент гуманитарной политики сообщает, что администрация школы поставила в известность органы Национальной полиции о ситуации.
“Проводятся следственные действия! 22 сентября из 7 утра на территории школы работала оперативная следственная группа и дежурили патрульные полиции. Заявление в киберполицию было подано”, — информируют в департаменте.
Напомним
6 сентября в 10:30 в Полтаве на территории общеобразовательной школы № 11 выстрелами из арбалета были ранены двое учителей.
В Одессе пьяный мужчина угрожал взорвать школу. Личность задержали и обнаружили у него предмет, похожий на боевую гранату в металлическом корпусе.
В Перми несовершеннолетний расстрелял студентов.


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