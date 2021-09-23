Антирекорд осени: в Украине за сутки - 7 866 случаев COVID-19

В Украине зафиксировано уже 2,37 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 22 сентября, - более 7,8 тысячи, новый антирекорд этой осени. Госпитализировано за сутки при этом 2 тысячи человек, что на уровне предыдущих суток. Об этом сообщает Минздрав Украины.

"За сутки 22 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 7866 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2070 человек;

летальных случаев - 123;

выздоровели - 2305 человек.

протестировано: методом ПЦР - 41 625 человек, методом ИФА - 9742 лица, экспресс-тестами - 33 568 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 370 425 человек;

выздоровели - 2 237 973 человек;

летальных исходов - 55 284;

проведено ПЦР-тестов - 12 593 275.

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 667, медработников - 175.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), городе Киев (467) и Днепропетровской (456) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 19-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зон. Сертификаты будут двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.







