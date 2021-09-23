"Поддержать"
Тренды:
Новости
Ну, что, господа олигархи: приехали! Зеленский пророчит новую эру
В зоне ООС: сегодня ранено два военных ЗСУ, за полгода 62 потери среди гражданских
Xiaomi Redmi 9: смартфон, который вам понравится
Неизвестный ТикТокер угрожает школе в Днепре: полиция проверяет
Самообразование - не хуже любого другого: Кабмин Украины решил признавать его
Антирекорд осени: в Украине за сутки - 7 866 случаев COVID-19
Угольные регионы Украины до 2030 г. трансформируют, решило правительство
Президент Украины Владимир Зеленский остро выступил на дебатах Генассамблеи ООН
Почему нужно обращаться в МФО, если срочно нужны деньги на карту? PR
Кофе вреден натощак, лучше сначала съесть вкусный бутерброд
Тарифы на газ в Украине PR
Скоро улицы будут освещать не фонари, а светящиеся кусты
Не будет коррупции - будут деньги: миссия МВФ начала встречи с украинскими чиновниками
История зажигалок Zippo - почему они так ценятся? PR
Отец пермского стрелка был наемником на Донбассе, сын видел оружие с детства
Все новости
Здоровье / Главные новости

Антирекорд осени: в Украине за сутки - 7 866 случаев COVID-19

21:30, 23 сен 2021
44

В Украине зафиксировано уже 2,37 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 22 сентября, - более 7,8 тысячи, новый антирекорд этой осени. Госпитализировано за сутки при этом 2 тысячи человек, что на уровне предыдущих суток. Об этом сообщает Минздрав Украины.

"За сутки 22 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 7866 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 2070 человек;
летальных случаев - 123;
выздоровели - 2305 человек.
протестировано: методом ПЦР - 41 625 человек, методом ИФА - 9742 лица, экспресс-тестами - 33 568 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 370 425 человек;
выздоровели - 2 237 973 человек;
летальных исходов - 55 284;
проведено ПЦР-тестов - 12 593 275.
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 667, медработников - 175.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), городе Киев (467) и Днепропетровской (456) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 19-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зон. Сертификаты будут двух видов - "желтые" и "зеленые".
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.



Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Мультимедиа
Смотреть еще
Бизнес / Технологии / Видео
20-09-2021, 21:00
Реактивные ранцы JetPack Aviation все чаще закупают военные. Впечатляющие кадры
Реактивные ранцы JetPack Aviation все чаще закупают военные. Впечатляющие кадры
Как "Чумак" отравляет подсолнечник и всех тех, кто пользуется его маслом
Как "Чумак" отравляет подсолнечник и всех тех, кто пользуется его маслом
Международные учения Rapid Trident-2021 стартовали в Украине: 6 тыс военных из 15 стран
Международные учения Rapid Trident-2021 стартовали в Украине: 6 тыс военных из 15 стран
Казацкие поединки на чемпионате в Одессе: танцы с серпами, Октагон и полный контакт
Казацкие поединки на чемпионате в Одессе: танцы с серпами, Октагон и полный контакт
Джентрификация по-украински: вторая жизнь депрессивного львовского района Подзамче
Джентрификация по-украински: вторая жизнь депрессивного львовского района Подзамче
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены