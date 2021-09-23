Президент Украины Владимир Зеленский остро выступил на дебатах Генассамблеи ООН

Президент Украины выступил в прениях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Полный текст выступления здесь. InfoKava предлагает краткую хронику его пребывания в США 22-23 сентября.

* Зеленский встретился с премьером Великобритании Джонсоном: обсудили итоги Соглашения о свободной торговле; усиление взаимодействия Украины и Великобритании в сферах торговли, обороны, финансов и энергетики.

* Зеленский призвал страны ОНН присоединиться к декларации участников Крымской платформы для борьбы с российской оккупацией.

* Зеленский: мир провалил экзамен на COVID-19 - испытание на единство.

* Зеленский: сегодня ООН - как супергерой на пенсии, который забыл, что мог сделать, считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром...

* Зеленский: если ООН не отреагирует на выборы в Госдуму в ОРДЛО, то оживлять ее уже поздно.

* Зеленский стремится оживить ООН: а как оживлять, если Крым и Ялта - место рождения ООН - оккупированы?

* Зеленский в ООН процитировал Кравчука о необходимости усилий мирового содружества, и слова Путина о суверенитете, свободе выбора и праве сильного.

* Зеленский в ООН вспомнил о покушении на Шефира: "Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ".

* Дуда с трибун ООН напомнил о конфликте в Украине, о котором забыл "богатый Север".

* Зеленский требует полноценных дебатов в рамках украинского пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" на 76-й сессии ГА ООН.

* Зеленский пригласил Генсека ООН посетить Украину.

* Зеленский встретился с президентом 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министром иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом.

* Зеленский заявил украинской диаспоре в США о возможности введения в стране двойного гражданства.

* Зеленский в СШ поговорил с Столтенбергом об увеличении присутствия флотов стран НАТО в Черном море.



