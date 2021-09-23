"Поддержать"
Тренды:
Новости
Ну, что, господа олигархи: приехали! Зеленский пророчит новую эру
В зоне ООС: сегодня ранено два военных ЗСУ, за полгода 62 потери среди гражданских
Xiaomi Redmi 9: смартфон, который вам понравится
Неизвестный ТикТокер угрожает школе в Днепре: полиция проверяет
Самообразование - не хуже любого другого: Кабмин Украины решил признавать его
Антирекорд осени: в Украине за сутки - 7 866 случаев COVID-19
Угольные регионы Украины до 2030 г. трансформируют, решило правительство
Президент Украины Владимир Зеленский остро выступил на дебатах Генассамблеи ООН
Почему нужно обращаться в МФО, если срочно нужны деньги на карту? PR
Кофе вреден натощак, лучше сначала съесть вкусный бутерброд
Тарифы на газ в Украине PR
Скоро улицы будут освещать не фонари, а светящиеся кусты
Не будет коррупции - будут деньги: миссия МВФ начала встречи с украинскими чиновниками
История зажигалок Zippo - почему они так ценятся? PR
Отец пермского стрелка был наемником на Донбассе, сын видел оружие с детства
Все новости
Политика / Главные новости

Президент Украины Владимир Зеленский остро выступил на дебатах Генассамблеи ООН

20:55, 23 сен 2021
50

Президент Украины выступил в прениях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Полный текст выступления здесь. InfoKava предлагает краткую хронику его пребывания в США 22-23 сентября.

* Зеленский встретился с премьером Великобритании Джонсоном: обсудили итоги Соглашения о свободной торговле; усиление взаимодействия Украины и Великобритании в сферах торговли, обороны, финансов и энергетики.
* Зеленский призвал страны ОНН присоединиться к декларации участников Крымской платформы для борьбы с российской оккупацией.
* Зеленский: мир провалил экзамен на COVID-19 - испытание на единство.
* Зеленский: сегодня ООН - как супергерой на пенсии, который забыл, что мог сделать, считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром...
* Зеленский: если ООН не отреагирует на выборы в Госдуму в ОРДЛО, то оживлять ее уже поздно.
* Зеленский стремится оживить ООН: а как оживлять, если Крым и Ялта - место рождения ООН - оккупированы?
* Зеленский в ООН процитировал Кравчука о необходимости усилий мирового содружества, и слова Путина о суверенитете, свободе выбора и праве сильного.
* Зеленский в ООН вспомнил о покушении на Шефира: "Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ".
* Дуда с трибун ООН напомнил о конфликте в Украине, о котором забыл "богатый Север".
* Зеленский требует полноценных дебатов в рамках украинского пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" на 76-й сессии ГА ООН.
* Зеленский пригласил Генсека ООН посетить Украину.
* Зеленский встретился с президентом 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министром иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом.
* Зеленский заявил украинской диаспоре в США о возможности введения в стране двойного гражданства.
* Зеленский в СШ поговорил с Столтенбергом об увеличении присутствия флотов стран НАТО в Черном море.


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Мультимедиа
Смотреть еще
Бизнес / Технологии / Видео
20-09-2021, 21:00
Реактивные ранцы JetPack Aviation все чаще закупают военные. Впечатляющие кадры
Реактивные ранцы JetPack Aviation все чаще закупают военные. Впечатляющие кадры
Как "Чумак" отравляет подсолнечник и всех тех, кто пользуется его маслом
Как "Чумак" отравляет подсолнечник и всех тех, кто пользуется его маслом
Международные учения Rapid Trident-2021 стартовали в Украине: 6 тыс военных из 15 стран
Международные учения Rapid Trident-2021 стартовали в Украине: 6 тыс военных из 15 стран
Казацкие поединки на чемпионате в Одессе: танцы с серпами, Октагон и полный контакт
Казацкие поединки на чемпионате в Одессе: танцы с серпами, Октагон и полный контакт
Джентрификация по-украински: вторая жизнь депрессивного львовского района Подзамче
Джентрификация по-украински: вторая жизнь депрессивного львовского района Подзамче
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены