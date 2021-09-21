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Война / Криминал

Отец пермского стрелка был наемником на Донбассе, сын видел оружие с детства

23:55, 21 сен 2021
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После массового убийства в университете российской Перми журналисты изучили семью Тимура Бекмансурова, стрелка устроившего бойню в вузе. Как стало известно с опросов соседей, проведенного журналистами издания Znak — отец убийцы работает наемником и воевал на стороне боевиков на оккупированной террритории Донбасса, пишет УНН.

“Соседи Бекмансуровых в большинстве своем говорят, что те жили тихо и почти незаметно. С ними мало кто общался и еще меньше тех, кто хоть что-то знал о них. Лишь один сосед, попросив предварительно не раскрывать его имени, сообщил ряд довольно примечательных подробностей об этой семье”, — пишет издание.
“Отец Тимура не живет с ними. Вроде бы где-то в Удмуртии. Знаю, что на жизнь зарабатывает войной. Еще с чеченской наемником работал и потом почти по всем горячим точкам воевал, включая Донбасс”, — сказал сосед Бекмансуровых.
По его словам, Тимур с детства видел оружие: “несколько отцовских стволов в этой квартире до сих пор хранятся, Тимур на них и учился стрелять”. 38 тыс. рублей на ружье, с которым Бекмансуров пришел сегодня в университет, продолжил собеседник, дали ему летом “собственные родители”. “Они с одноклассником Володей ездили летом все вместе на полигон пристреливать его”, — добавил собеседник.
О том, что Бекмансуров готовит “колумбайн” (термин по следам расстрела в американской школе “Колумбайн” в 1999 году, играющего важную роль в исследовании психологии массовых убийств), многие, с его слов, начали подозревать еще в мае этого года. “Он начал рассказывать, что может зайти запросто в свою школу и всех там положить”, — сказал сосед стрелка. Эти разговоры начались вскоре после расстрела, который устроил 11 мая в казанской гимназии № 175 19-летний Ильназ Галявиев, и Бекмансуров “о Галявиеве упоминал”.
Журналисты также добавили, что: “Мужчина считает, что мать Бекмансурова „наверняка знала“ о планах сына, но предпочла не заострять на этом внимание. То ли не хотела педалировать тему и раздражать лишними нотациями сына, то ли женщине просто было некогда этим заниматься. „Она какой-то крупный руководящий работник“, — утверждает сосед Бекмансуровых”.
Отметим, что на информацию журналистов отреагировал посол Украины в Чешской республике Евгений Перебийнис, написав в Twitter: “Отец стрелка из пермской школы был наемником на Донбассе, где убивал украинцев. Такая вот российская династия”.
* * *
Студенту Тимуру Бекмансурову, подозреваемому в стрельбе в Пермском государственном университете, ампутировали левую ногу по колено. Помимо этого, он получил ранения легкого, печени, кишечника и повреждение мочеточника.Эту информацию подтвердил источник местного издания 59.ru в медицинских кругах. По данным источника, состояние Бекмансурова остается крайне тяжелым, он находится в реанимации на ИВЛ, в сознание не приходил.



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