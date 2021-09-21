Фрау Меркель превратилась в медвежонка: но не из-за дружбы с Путиным

Фабрика плюшевых игрушек в немецком городе Кобург создала медведя, похожего на Ангелу Меркель. Игрушка выпущена по случаю ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии, пишет Stern.

Фабрика с более чем 100-летней историей уже изготавливала плюшевых мишек в образе экс-президентов США Барака Обамы, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Кроме того, был также выпущен мишка в образе одного из канцлеров Германии Гельмута Шмидта и королевы Великобритании Елизаветы II.

Мишек в образе канцлера Германии будет выпущено 500 штук – один из них достанется самой Ангеле Меркель. По словам директора фабрики, производители создают не игрушки для детей, а предметы искусства.

Мы пытаемся выразить моменты современной истории с помощью плюшевых мишек как вида искусства. "Личностные медведи" являются традицией в семейном бизнесе в Верхней Франконии, которому уже 101 год. Это не детские игрушки, это предметы коллекционирования, – сказал директор фабрики игрушек Мартин Херманн.

Цена одного плюшевого мишки "Меркель" – 189 евро.



