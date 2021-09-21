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Власть / Космос

Закон Украины о новой космической программе: что предусмотрено

21:00, 21 сен 2021
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Закон Украины "Об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы" одобрен правительством. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета министров Украины. 

Пуск ракеты-носителя Alpha, фото Facebook В Кабмине уверены, что космическая программа будет способствовать решению ряда важных задач. Документ предусматривает, что украинские специалисты разработают космические системы наблюдения Земли, будут проводить различные исследования. Также в законопроекте говорится об изготовлении космической техники, в частности, ракет, оборудования, внедрение новейших космических технологий. Таким образом украинцы смогут с помощью новых технологий участвовать в космических исследованиях, например принять участие в экспедиции на Луну. Обновления технической базы и научных разработок должно обеспечить членство Украины в Европейском космическом агентстве. Теперь законопроект будут рассматривать депутаты Верховной Рады Украины. Государственные предприятия космической отрасли должны стать акционерными обществами. Это, по мнению вице-премьера Олега Уруского, будет способствовать улучшению их работы. Сейчас украинские ученые работают над созданием спутника "Сич-2-30", который будет запущен на орбиту. В планах создать еще шесть спутников для дистанционного зондирования нашей планеты, то есть фотографирование Земли, территории страны. Спутники будут использовать для отслеживания соблюдения экологического законодательства, безопасности на границах и для других целей. Также будет создан украинский космодром. Некоторые проекты будут финансировать из бюджета, некоторые — за счет инвесторов. На программу должны выделять по три миллиарда гривен ежегодно в течение пяти лет. Как сообщал портал "Комментарии", первые космические туристы Илона Маска вернулись на Землю: подробности полета.



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