Вбросы, фальсификаци, протесты: ЕС и США не признают выборы в РФ

В России завершились "выборы" депутатов Государственной думы VIII созыва. В выборах участвовали 14 политических партий. 225 депутатов выбирали по партийным спискам и столько же по одномандатным округам. "Проголосовало" более 300 тысяч жителей ОРДЛО. Наблюдатели по всей стране фиксируют массовые вбросы бюллетеней и другие фальсификации. В Москве прошли массовые протесты. Украина, ЕС и США заявили о недопустимости действий РФ по отношению к оккупированным территориям. Об этом сообщает The Insider.

Впервые с 1993 года за "выборами" в России не наблюдали ОБСЕ. Кроме того, российский ЦИК закрыл доступ к камерам наблюдения с избирательных участков.

По информации The Insider, по всей России наблюдатели фиксируют массовые вбросы бюллетеней. На видеокамеры попало, как неизвестные люди – а иногда и члены избирательных комиссий – заталкивают пачки бюллетеней в урны. При этом полиция в ряде случаев задерживала не нарушителей, а наблюдателей, которые фиксировали вбросы.

В стране-агрессоре отметили, что голосование на оккупированном Донбассе стало самым масштабным за рубежом. "Там огромное количество людей - более 650 тыс. уже являются гражданами РФ, получили паспорта", - сообщил бывший украинский журналист, а теперь - член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Вышинский (имеет скандальную медаль "За возвращение Крыма"!).

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Российские паспорта начали раздавать жителям ОРДЛО весной 2019 года после соответствующего указа Путина. Мир не признает их легитимности. По оценкам СНБО Украины на 2021 год, на оккупированном Донбассе, по разным данным, паспорта РФ получили от 630 до 740 тыс. человек. В дни выборов российские паспорта украинцам выдавались чуть ли не прямо у избирательных урн. "Человек не имеет возможностей для существования в некоторых случаях, если у него нет этой бумаги", - сказал о "паспортах" секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Однако, нужно отметить, что российские паспорта, выданные на территории ОРДЛО и Крыма не признаются в ЕС.

Данилов сообщил также, что за выборы в Крыму СБУ возбудило уголовные дела против их организаторов. Ранее сообщалось о санкциях, введеных РНБО в отношении личностей, причастных к организации "выборов" в ОРДЛО и в Крыму.

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Вышинский рассказал и о том, что поток желающих проголосовать из Донбасса "огромный" и было совершено 1,4 тысячи транспортных рейсов за три дня выборов.

Правозащитники сообщают, что на российских выборах проголосовали более 360 тысяч жителей ОРДЛО: 150 тысяч приняли участие в электронном голосовании на российских выборах, а еще более 230 тысяч проголосовали на участках в Ростовской области.

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В ЕС сделали заявление. Выдача гражданам Украины и населению с украинских территорий на Востоке страны российских паспортов перед выборами в Думу противоречит духу и целям Минских договоренностей. Об этом заявил спикер Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля Питер Стано.

“Мы никогда не признаем выборы в незаконно аннексированном Крыму, потому что Крым — это Украина. И мы также обеспокоены тем фактом, что гражданам Украины и населению с украинских территорий на Востоке, который в настоящее время не контролируется законным украинским правительством, были выданы паспорта для участия в этих российских выборах. Это противоречит духу Минских договоренностей, противоречит целям Минских договоренностей. Мы призываем Россию и ожидаем от России воздержания от действий, которые идут вразрез с обязательствами, вытекающими из Минских соглашений”, — заявил Стано.

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Соединенные Штаты не признают выборы в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины. Такое заявление обнародовал американский Госдеп. В сообщении сказано, что использование российской властью законов про "экстремистские организации", "иностранных агентов" и "нежелательных организациях" значительно ограничило политический плюрализм в стране и не позволило гражданам РФ реализовать свои гражданские и политические права. Также в Госдепе отметили, что Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ не смогло наблюдать за выборами, что значительно снизило прозрачность.

"Мы не признаем проведения выборов в Государственную Думу России на суверенной украинской территории и подтверждаем нашу неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", – добавили в Госдепе.



