Реактивные ранцы JetPack Aviation все чаще закупают военные. Впечатляющие кадры

Калифорнийская компания JetPack Aviation (JPA) уже много лет создает и эксплуатирует реактивные ранцы с большой продолжительностью полета. Компания объявила о своих первых продажах реактивных ранцев: двух единиц JB-12, которые были проданы по 400 000 долларов США за штуку «неизвестному военному заказчику в Юго-Восточной Азии», пишет Building-tech.

Нынешняя модель JB-11, использует по три небольшие турбины Jetcat с каждой стороны. Форсунки имеют треугольную форму, а не линию. Он имеет тройное дублирование, от новых бортовых компьютеров до реактивных двигателей, что дает пилотам отличный шанс выжить при отказе одной или двух систем. Бортовой компьютер станет значительно умнее и более защищенным от идиотов, чем предыдущие реактивные ранцы JPA, которые в значительной степени создавались вручную.

JB-12 будет весить 48 кг, поэтому его нельзя носить на спине. Его максимальная тяга составляет 2,34 кН, и он будет способен развивать скорость до 193 км /ч.

«Ратификация этой сделки демонстрирует, что JB12 JetPack предоставляет силам обороны исключительные воздушные возможности для выполнения широкого спектра требований миссии, - говорит Мэйман. - Маневренность JetPack, его малый форм-фактор и простота интеграции с нашей платформой Speeder для дополнения возможностей JB12 - все это факторы, повлиявшие на продажу».

Интересна идея интеграции реактивных ранцев с платформой летающих мотоциклов Speeder от JPA .

Они невероятно впечатляющи в действии - быстрые, маневренные и способны оставаться в воздухе примерно в 10-20 раз дольше, чем у старые версии, в которых топливо могло бы закончиться за 30 секунд. Так что это совершенно новый вид транспорта, который можно включить в портфель военных, и нам интересно узнать, где они еще найдут свое место.







