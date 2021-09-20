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Политика

В Украине возбуждено уголовное дело о государственной измене

22:58, 20 сен 2021
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В Украине открыли уголовное производство по факту выборов в Госдуму РФ, состоявшихся на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Изыскиваются все причастные к этому псевдоголосованию: как из числа официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины, которые, нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору.

Производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Также Служба безопасности Украины предоставила СНБО материалы для введения санкций в отношении организаторов и участников выборов в российские органы власти на территории временно оккупированного Крыма. В частности, речь идет о 33-х кандидатах в депутаты Госдумы РФ и 54-х членах территориальных избирательных комиссий. И в прошлую пятницу, по инициативе СБУ, СНБО принял соответствующее решение.

"В течение всего избирательного процесса Служба безопасности Украины собирала материалы в отношении лиц, организующих и участвуют в этих гонках. Ведь они не просто легитимизируют оккупационную власть, а несут угрозу суверенитету и независимости Украины и являются соучастниками преступления международного масштаба", - заявил Иван Баканов.

В СБУ напомнили, что с 2014 года Россия провела ряд выборов в регионе. Включая: голосование за кандидатов в законодательные органы Крыма и Севастополя; муниципальные выборы, для формирования незаконных органов власти на временно оккупированной территории Украины; выборы депутатов Государственной думы РФ; выборы Президента РФ.

Выборы в Государственную думу РФ прошли 17-19 сентября 2021 года. Это уже вторые выборы в российский парламент, которые собирались провести в аннексированном Крыму.

Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы “невыполнения Украиной своих обязательств” по минским соглашениям.

Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к выборам в Госдуму РФ.

Ранее Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором назвала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на российских выборах. Депутаты также обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ. США и ЕС уже назвали выборы в РФ незаконными.

МИД Украины выразил решительный протест и осудил противоправную организацию и проведение РФ 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительное привлечение к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортам граждан РФ в ОРДЛО.

Украина введет санкции против участников “избирательного процесса” в Госдуму РФ на оккупированных территориях — членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов, всех наблюдателей.

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