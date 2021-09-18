Казацкие поединки на чемпионате в Одессе: танцы с серпами, Октагон и полный контакт

Две недели в спорткомплексе одесской юракадемии проводился чемпионат области по казацкого поединка. Более двухсот спортсменов разного возраста соревновались в национальном виде спорта, возрастной состав участников - от семи до 32 лет. Из-за непогоды на соревнования не смогли приехать представители некоторых городов области, но основные претенденты достались Одессы, сообщает Думская.

Чемпионат стал отборочным для определения сборной, которая отправится в столицу на чемпионат Украины, который пройдет 8-10 октября, после чего национальная сборная отправится на «Европу» и «мир».

Заместитель руководителя федерации казацкого поединка и судья Ирина Молоденко участвовала в судействе многих турниров и высоко оценивает шансы одесских спортсменов в международных соревнованиях.

«Это наш национальный вид спорта, в прошлые годы мы почти всегда брали золото на всех чемпионатах мира и Европы, проводили не только в нашей стране, но и в Беларуси и Болгарии. Прошлогодние соревнования в Польше не состоялись из-за пандемии, но мы были полностью готовы, - рассказывает Ирина. - Конкуренты есть и это довольно сильные команды Италии, Азербайджана, Турции и Грузии».

Казацкий поединок - очень разноплановый вид спорта, здесь есть как показательные соревнования, похожие на танец, например «Однотан» и «танец с мечами», демонстрации контакта между бойцами («забава-1»), так и легкий контакт («брань-1» и «брань-2»), а также полный контакт, очень похож на формат К1, и так называемые бои без правил («Поединок-2» и «Поединок-3»).

В соревнованиях могут принимать участие девушки, сегодня с более чем 200 участников было около 30 представительниц прекрасного пола.

Руководитель федерации Одесской области Денис Молоденко уверен, что есть все предпосылки того, что наши ребята займут призовые места и станут чемпионами не только Украины, но и Европы и мира.

«Сегодняшние соревнования показывают, что у наших ребят классный настроение, все идет своим чередом. На Европе и мире есть немало достойных команд и нам не так уж и легко, соперников немало, есть с кем подраться, конечно мы сражаемся с переменным успехом, но Украина всегда славилась своими бойцами, поэтому на крупных международных турнирах украинский гимн играет чаще все », - подчеркнул спортсмен.

Молодежь с восторгом занимается украинским национальным видом спорта, ведь кроме борьбы, тренеры рассказывают факты об истории Украины и борьбу с оккупантами за независимость.

Самые интересные поединки состоялись вечером в специальной клетке, так называемом октагоне. В полном контакте бойцы не жалели друг друга, нанося тяжелые удары, некоторые завершились нокаутами.

Фото Сергея Смоленцева







