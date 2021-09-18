Домашнее насилие наказуемо: с начала 2021 г. пострадали более 20 тысяч украинцев

С начала 2021 года в Украине полиция зафиксировала почти 28 тысяч пострадавших от домашнего насилия, не только дети и женщины, но и мужчины, правда, в меньшей степени, сообщает МВД.

Среди 28 тыс. пострадавших зарегистрировано 22 тыс. женщин, 3,4 тыс. мужчин и 2,4 тыс. детей.

По состоянию на сегодня правоохранители вынесли 13 тыс. срочных запретительных предписаний касательно обидчиков и составили 21 тыс. административных протоколов по ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В течение года в Единый реестр досудебных расследований внесли 343 нарушений по статье 126-1 (домашнее насилие) и 45 - по статье 390-1 (невыполнение ограничительных мер, ограничивающих предписаний или непрохождения программы для обидчиков) Уголовного кодекса Украины.

С начала года на профилактический учет поставили более 16 тыс. человек и провели более 29 тыс. профилактических бесед с обидчиками.

В 67 городах Украины работают 86 мобильных групп реагирования на случаи домашнего насилия.

Мобильные группы получают заявления и сообщения о совершении домашнего насилия и насилия по признаку пола, реагируют на такие ситуации, составляют протоколы об административных правонарушениях и запретительные предписания касательно обидчиков, организуют предоставление домедицинской и психологической помощи пострадавшим, а также помогают им с устройством в специализированные приюты.

В этом году в Украине подписан закон об усилении ответственности за домашнее насилие, согласно которому пострадавшие могут получить возмещение материального ущерба и морального вреда.



