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Общество / Криминал

Домашнее насилие наказуемо: с начала 2021 г. пострадали более 20 тысяч украинцев

21:00, 18 сен 2021
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С начала 2021 года в Украине полиция зафиксировала почти 28 тысяч пострадавших от домашнего насилия, не только дети и женщины, но и мужчины, правда, в меньшей степени, сообщает МВД.

Среди 28 тыс. пострадавших зарегистрировано 22 тыс. женщин, 3,4 тыс. мужчин и 2,4 тыс. детей.
По состоянию на сегодня правоохранители вынесли 13 тыс. срочных запретительных предписаний касательно обидчиков и составили 21 тыс. административных протоколов по ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В течение года в Единый реестр досудебных расследований внесли 343 нарушений по статье 126-1 (домашнее насилие) и 45 - по статье 390-1 (невыполнение ограничительных мер, ограничивающих предписаний или непрохождения программы для обидчиков) Уголовного кодекса Украины.
С начала года на профилактический учет поставили более 16 тыс. человек и провели более 29 тыс. профилактических бесед с обидчиками.
В 67 городах Украины работают 86 мобильных групп реагирования на случаи домашнего насилия.
Мобильные группы получают заявления и сообщения о совершении домашнего насилия и насилия по признаку пола, реагируют на такие ситуации, составляют протоколы об административных правонарушениях и запретительные предписания касательно обидчиков, организуют предоставление домедицинской и психологической помощи пострадавшим, а также помогают им с устройством в специализированные приюты.
В этом году в Украине подписан закон об усилении ответственности за домашнее насилие, согласно которому пострадавшие  могут получить возмещение материального ущерба и морального вреда.


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