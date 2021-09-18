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Максим Крипак как 10-кратный чемпион Паралимпиады - получил звание Героя Украины

20:00, 18 сен 2021
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Украинский десятикратный паралимпийский чемпион по плаванию Максим Крипак получил звание Героя Украины. Удостоили спортсмена отличия во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского с чемпионами и призерами ХVI летних Паралимпийских игр-2020 в Токио, сообщает УНН.

"Максим - десятикратный чемпион Украины. В одном интервью он сказал, что его пример для подражания - это пример также великого спортсмена Майкла Фелпса. Ты сказал, что хочешь стать лучше него. Дня нас ты точно лучше. И пусть не обидится Фелпс... Сегодня ты наш Герой - Герой Украины", - заявил Зеленский.
Соответствующий президентский указ уже официально опубликован на сайте Главы государства.
"За выдающиеся спортивные достижения на XVI летних Паралимпийских играх в городе Токио (Япония), выявленные самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета Украины постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства Крипаку Максиму Сергеевичу - пятикратному чемпиону, серебряному и бронзовому призеру по плаванию", - говорится в тексте указа №471/2021.
Украинский пловец Максим Крипак еще до официального завершения Паралимпиады-2020 в Токио гарантировал себе звание самого титулованного спортсмена нынешних Игр. Крипак завоевал в Токио семь наград, из них - пять золотых. Это рекордное количество для этой Паралимпиады не только в плавании, но и вообще среди всех видов спорта. Украинец обошел белоруса Игаря Боки и китайцев Лу Дун и Чжэн Тао.


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