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Общество / Культура

Пищали 375 пищиков вместе: новый культурный рекорд Украины установлен в Валках

23:00, 17 сен 2021
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В Валках на Харьковщине установили новый национальный рекорд: 375 взрослых и детей одновременно свистели на традиционной глиняной игрушке - Валковском свисток, который внесен в реестр нематериального достояния Украины. Об этом рассказала корреспонденту Укринформа организатор рекорда, директор Валковского районного детской школы искусств Ольга Тимошенко.

Массовый пересвист устроили 16 сентября - к 375-летию города Валки. Специально к празднику преподаватели и выпускники школы искусств изготовили соответствующее количество свистулек.
«В рекорде приняли участие все желающие, от молодых участников, от 3 лет, до валковчан почтенного возраста. Это был пересвист, довольно громкий. Для нас важно было показать единство горожан. Этот элемент культуры - свисток - является нашим корнями, в каждом из нас есть зерно гончара, гончарами Валковщина славилась. Важно не только чествование наших традиций, но и воспроизведение и дальнейшее их развитие», - отметила Тимошенко.
Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова отметила, что особенно ценно, что рекордом стало само звучание традиционной глиняной игрушки.
«У нас уже был рекорд по свисток на Черниговщине, когда мастер изготовил самую большую игрушку. На Валковщины же подчеркнули именно ценность художественного культурного наследия, представили на рекорд «живого» свища, звук этой народной игрушки», - сказала Ветрова.
Валковский свисток - глиняная звуковая игрушка, что имеет два основных и один или два (реже три) дополнительные отверстия для добычи звуков. Лепят свистульки только руками, без применения гончарного круга или моделирующих форм, поэтому каждое изделие имеет уникальный вид и звучание. Игрушка делается в виде барашка, петушка, кабана, козы или конька.
Напомним, в августе 2020 искусство изготовления глиняной звуковой игрушки «Валковский свисток» включили в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.

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