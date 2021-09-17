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Российский газ в Украине могут заменить биогаз и биометан

22:00, 17 сен 2021
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Ключевая цель государства состоит в сокращении импорта энергоресурсов и его дальнейшем замещении за счет использования в Украине биогаза и биометана, считает президент ЧАО "МХП Эко Энерджи" Александр Домбровский, пишет Интерфакс-Украина.

"Собственный энергетический ресурс, в том числе биогаз, биометан, биоэнергетика, должен заместить то, что мы импортируем, за что мы платим валютой, которую мы каждый год из экономики страны выбрасываем", - сказал Домбровский в ходе "круглого стола" в рамках проекта Green Deal на тему "Украинский биометан: как распорядиться потенциалом биоэнергетики" в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.
По его словам, Украина за 30 лет независимости потратила на импорт природного газа средства, эквивалентные одному ВВП.
Домбровский отметил, что биогаз и биометан являются "очень перспективными энергетическими ресурсами" для замещения импорта.
"Но здесь не должно быть непрофессионализма и популизма, потому что технология очень сложная", - сказал он.
Глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины (БАУ) Георгий Гелетуха в свою очередь сообщил о положительной динамике в строительстве биогазовых установок (рост с 51 год назад до 56 к настоящему времени), однако при этом указал, что прорыва от биогаза ждать не стоит.
Вместе с тем Украина, по его словам, могла бы экспортировать в Европу очищенный от значительного объема СО2 биогаз-биометан, учитывая, что там есть спрос на такой газ. Он отметил, что пока внутреннее потребление может быть выгодно лишь украинским металлургическим компаниям.
"Кто может купить в Украине биометан дороже, чем природный газ, так это наши металлурги. На подходе европейский налог на СО2 (Carbon Border Adjustment Mechanism, СBAM – ИФ) на импортную продукцию… Возможно, им будет выгоднее декарбонизироваться здесь, чтобы не платить налог на выбросы СО2 в Европе", - указал Гелетуха.
Однако заместитель руководителя водородного проекта "Региональной газовой компании" Игорь Гоцык подчеркнул, что давление в газовой системе Украины, согласно плану функционирования системы, не может быть увеличено в обратном направлении для подачи газа в газотранспортную сеть (ГТС), что соответственно ставит под вопрос возможность экспорта биометана в Европу.
"Мы работаем с низким и средним давлением, когда происходит постепенное снижение давления (при подаче газа – ИФ) из магистральных сетей в газораспределительные сети (ГРС). В обратном направлении давление не может быть увеличено, потому что есть генеральный план системы, который предусматривает снижение давления именно для распределительных систем… Текущий план функционирования системы не предусматривает возможности перекачки природного газа или биометана из ГРС в ГТС", - пояснил Гоцык.
Советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" по вопросам развития низкоуглеродного бизнеса и Европейского "зеленого" курса Алексей Рябчин рассказал, что внутри "Нафтогоза" изучается перспектива продажи биометана в Европу, и этот вопрос обсуждается с представителями ООО "Оператор ГТСУ", так как на это есть спрос.
"Наш трейдинговый департамент получает запрос от наших иностранных коллег: а можете ли вы это делать (экспортировать биометан – ИФ), мы бы у вас его купили. Бизнес как работает? Если есть спрос, то нужно смотреть, как можно сделать это предложение", - отметил Рябчин.
Гелетуха, в свою очередь, резюмировал, что физическая возможность закачки биометана в ГТС может появиться при наличии компрессора, с помощью которого станет возможным подключить биометановый завод к ГТС, но указал, что таких точек для подключения очень мало.
"Точек для подключения к ГРС на порядок больше, поэтому в основном будут подключаться к ГРС", - сказал глава правления БАУ.


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