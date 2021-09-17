Афганская гуманитарная катастрофа: коррупция, шариат и голод

Афганистан, где власть захватила группировка "Талибан", столкнулся сразу с несколькими масштабными кризисами: приостановление финансовой помощи и замораживание активов международными донорами, риск нарушения прав человека, голод, общенациональный дефицит ликвидности. На конференции ООН в Женеве западные государства пообещали помочь Афганистану, но перед ними возникла дилемма, пишет CNBC.

Крах страны

Политики на Западе пытаются решить, стоит ли налаживать контакты с новой "властью" Афганистана, которая печально известна резким толкованием исламского закона, тогда как страна уверенно движется к экономическому краху.

В самом начале талибы обещали быть более мягкими и лояльными. Однако, время идет, а ситуация с правами человека (и в основном женщин) все сложнее. В университетах гендерная дискриминация, девочек не пускают в школу, женщинам запрещают работать, им предписана паранджа на все случаи жизни и домашнее рабство.

Денег в стране нет, это было неурожайное лето и уже начинается голод.

Руководство Талибана уже наметило политику в отношении доступа агентств по оказанию помощи в страну. Это будет контролироваться органом, называемым Комиссией по организации и контролю компаний и организаций, который занимается как коммерческими предприятиями, так и организациями, оказывающими помощь.

«Эта комиссия будет контролировать регистрацию всех агентств по оказанию помощи и будет обеспечивать соблюдение кодекса поведения талибов для этих организаций, который включает такие аспекты, как налогообложение, политический нейтралитет (обеспечение того, чтобы работники по оказанию помощи не были шпионами) и уважение к афганской культуре», - сказал Амер. Альхусейн, экономист и экономический советник инициативы по постконфликтному развитию Plant for Peace.

Ранее на этой неделе на конференции ООН в Женеве международные доноры, в том числе США и европейские государства, пообещали выделить более 1 миллиарда долларов в помощь разоренному войной Афганистану. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что «народ Афганистана столкнулся с крахом целой страны - и все сразу». Он предупредил, что запасы продовольствия в стране могут закончиться к концу сентября, и подчеркнул, что взаимодействие с правительством Талибана будет необходимо.

Новая коррупция

Но это представляет новую дилемму для доноров на фоне опасений по поводу широко распространенных и жестоких нарушений прав человека со стороны талибов, печально известных своим резким толкованием исламского закона, а также на фоне опасений по поводу новых возможностей для коррупции и неправомерного использования средств пожертвований.

Этот потенциал для коррупции представляет собой «огромный риск», - сказал Алекс Зерден, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности и бывший финансовый атташе министерства финансов посольства США в Кабуле.

«Талибан контролирует таможню, они контролируют налогообложение. Месяц назад они занимались вымогательством, я не думаю, что они собираются меняться», - сказал он CNBC по телефону в среду.

Четверть банков страны являются государственными, как и центральный банк, а это означает, что все эти средства перемещения денег по стране теперь находятся под контролем Талибана. Любой, кто ведет дела с этими банками, также сталкивается с риском санкций США. И хотя гуманитарные организации могут решить направлять свои средства через независимые учреждения на местах, они «могут не обладать достаточной способностью к ответственному переводу или использованию огромного притока средств», - сказал Зерден.

Коррупция в Афганистане совсем не нова. Миллиарды, хлынувшие в страну за последние два десятилетия, особенно из США, подпитали класс афганских миллионеров-подрядчиков, политиков и полевых командиров, чья коррупция нанесла вред стране и подтолкнула многих в объятия талибов, которые пообещали покончить с этим.

Но до сих пор талибы финансировали себя за счет торговли опиумом, вымогательства и незаконной добычи полезных ископаемых в стране. Годовые доходы группы достигли сотен миллионов долларов, которые на протяжении многих лет финансировали их повстанческое движение, но этого намного меньше, чем более 5 миллиардов долларов, необходимых ежегодно для финансирования афганского правительства.

По словам Альхусейна, вместо искоренения коррупция может просто принять другой оттенок.

«Учитывая нехватку ресурсов в сочетании с острой необходимостью талибов стабилизировать ситуацию в стране и завоевать лояльность местных племенных вождей, я считаю, что это новая форма коррупции, аналогичная по своему характеру той, от которой страна страдала в течение последних 20 лет. лет, но разные с точки зрения получателей и распределения - обязательно появятся», - сказал он.

Но у доноров действительно есть некоторые механизмы, которые могут помочь предотвратить нецелевое использование средств.

Один из них - это доставка продуктов питания, медикаментов и других товаров первой необходимости, а не денег, что до сих пор делали или обещали делать такие государства, как Катар, Китай, Иран и Пакистан.

Другой работает через ООН, а не через центральный банк Афганистана, или использует частные банки для размещения капитала вместо государственных, сказал Зерден.

США продолжают оказывать помощь, но не через талибов

На прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США будут продолжать оказывать помощь афганцам, но не через «Талибан» и несмотря на собственные санкции в отношении этой группировки.

«Министерство финансов США выдало особые лицензии, позволяющие правительственным агентствам США, подрядчикам и получателям грантов продолжать оказывать жизненно важную гуманитарную помощь народу Афганистана, несмотря на санкции против Талибана», - сказал он в заявлении. «В соответствии с нашими санкциями эта помощь будет поступать не через правительство, а через независимые организации».

Мировая продовольственная программа также сообщила CNBC: «У нас есть надежные системы мониторинга, руководствуясь глобальными стандартами мониторинга, и мы проводим регулярные мероприятия по мониторингу для обеспечения подотчетности и повышения качества наших программ».

В нем говорится, что он «на 100% ориентирован на помощь местным сообществам» и имеет сеть местных партнеров, которая позволяет ему выполнять свою работу.



