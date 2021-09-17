Станет ли Украина пустыней или что происходит с черноземами

Уже через 30 лет украинские ландшафты могут измениться до неузнаваемости. Степные территории превратятся в пустыню. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил директор Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий.

По его словам, сейчас климат стремительно меняется. Воды в почве становится все меньше, а выветривание буквально уносит чернозем.

"Сухой грунт подвергается значительно более сильной, чем раньше, ветровой нагрузке... Сейчас наши черноземы поднимаются ветрами и уносятся. Скорость этого процесса такова, что мы их реально можем потерять через 20 лет", - рассказал ученый.

Он отметил, что Олешковские пески (Херсонская область) образовались именно из-за этих факторов. Однако в скором времени так будет выглядеть не локальная территория, а весь юг страны.

"Мы сейчас стоим перед угрозой и, собственно, перспективой масштабирования Олешковских песков на весь юг Украины", - предупредил Дикий.

Он объяснил, что с проблемой опустынивания нужно бороться уже сейчас, поскольку поднятие уровня воды в результате таяния ледников - слишком долгосрочная перспектива, а Украина может стать фактически пустыней через пару десятилетий.



