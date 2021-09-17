"Поддержать"
Тренды:
Новости
Пищали 375 пищиков вместе: новый культурный рекорд Украины установлен в Валках
Российский газ в Украине могут заменить биогаз и биометан
Афганская гуманитарная катастрофа: коррупция, шариат и голод
Уникальные фото: первый гражданский экипаж миссии Inspiration4 в космосе
Станет ли Украина пустыней или что происходит с черноземами
Школьный ЧМ по футболу и зимняя Гимназиада впервые пройдут в Украине
"Дюна" Дени Вильнева как предчувствие нашего будущего и поиск ответов
Украинские танцоры победили на международных соревнованиях по спортивным танцам
Создан новый альянс между Австралией, Великобританией и США - AUKUS
В Офисе Президента разобрались с Этическим советом Высшего правосудия
Ситуация в зоне ООС обостряется: нарушений стало на треть больше
Резолюция Европарламента по России: условия непризнания выборов в Госдуму
Проект Госбюджета на 2022 год: правительство одобрило главные показатели
Фильм об украинской гимнастке - победитель в Каннах и кандидат на "Оскар"
Украина удивляет: мы поставим NASA системы жизнеобеспечения для базы на Луне
Все новости
Природа / Главные новости

Станет ли Украина пустыней или что происходит с черноземами

16:00, 17 сен 2021
62

Уже через 30 лет украинские ландшафты могут измениться до неузнаваемости. Степные территории превратятся в пустыню. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил директор Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий. 

По его словам, сейчас климат стремительно меняется. Воды в почве становится все меньше, а выветривание буквально уносит чернозем. 
"Сухой грунт подвергается значительно более сильной, чем раньше, ветровой нагрузке... Сейчас наши черноземы поднимаются ветрами и уносятся. Скорость этого процесса такова, что мы их реально можем потерять через 20 лет", - рассказал ученый. 
Он отметил, что Олешковские пески (Херсонская область) образовались именно из-за этих факторов. Однако в скором времени так будет выглядеть не локальная территория, а весь юг страны. 
"Мы сейчас стоим перед угрозой и, собственно, перспективой масштабирования Олешковских песков на весь юг Украины", - предупредил Дикий. 
Он объяснил, что с проблемой опустынивания нужно бороться уже сейчас, поскольку поднятие уровня воды в результате таяния ледников - слишком долгосрочная перспектива, а Украина может стать фактически пустыней  через пару десятилетий. 


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Водные ресурсы Украины будут улучшены решением СНБО: суть изменений
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Рынок труда: что украинские работодатели предлагают молодежи
Мультимедиа
Смотреть еще
Космос / Технологии / Бизнес / Фото
17-09-2021, 18:00
Уникальные фото: первый гражданский экипаж миссии Inspiration4 в космосе
Уникальные фото: первый гражданский экипаж миссии Inspiration4 в космосе
"Дюна" Дени Вильнева как предчувствие нашего будущего и поиск ответов
"Дюна" Дени Вильнева как предчувствие нашего будущего и поиск ответов
Кубический гуляш: стартап "Модульная еда" в кубиках
Кубический гуляш: стартап "Модульная еда" в кубиках
В Турции установили турбины для выработки энергии от воздушного потока от автомобилей
В Турции установили турбины для выработки энергии от воздушного потока от автомобилей
Вангергейт или спасти рядового Ермака: ТСК отчиталась о "расследовании" провала
Вангергейт или спасти рядового Ермака: ТСК отчиталась о "расследовании" провала
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены