Школьный ЧМ по футболу и зимняя Гимназиада впервые пройдут в Украине

Украина в 2023 году впервые примет чемпионат мира по футболу среди школьников и Всемирную зимнюю Гимназиаде-2023. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

"Рад сообщить, что Украина впервые в истории ученического спорта получила право принимать чемпионат мира по футболу среди школьников и Всемирную зимнюю Гимназиаду - 2023. Убежден, мы проведем их на высоком уровне", - заявил Глава государства, которого цитирует пресс-служба ОП.

Он отметил, что "каждый современный ребенок должен быть со спортом на "ты", и одним из его приоритетов является развитие спортивной инфраструктуры - площадок, стадионов, бассейнов - и поддержка и развитие спортивных секций в учебных заведениях.

Пресс-секретарь Главы государства Сергей Никифоров добавил, что зимние и летние Гимназиады являются самыми масштабными глобальными спортивными мероприятиями среди старшеклассников. Их проводит Международная федерация ученического спорта (ISF), которая объединяет 129 стран.

"Это 55 видов активности, летних и зимних. У нас, соответственно, будет зимняя Гимназиаде. Тысячи детей со всего мира и их родители приедут в Украину, смогут увидеть нашу страну. А для украинцев это возможность доказать, что мы способны провести и более масштабное мероприятие, а именно - настоящую взрослую Олимпиаду, о чем ранее говорил Президент Украины", - сказал Сергей Никифоров.

Напомним: Владимир Зеленский выразил желание провести Олимпийские игры в Украине. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах приветствовал идею провести Олимпийские игры в Украине.



